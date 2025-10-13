Slušaj vest

Danas je održana komemoracija legendarnom pevaču u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

Porodica, prijatelji, saradnici, političari, sportisti i mnogi drugi okupili su se da Halidu Bešliću odaju počast i govore o njegovom jedinstvenom liku i delu.

"Vreme ćemo deliti na pre i posle Halida"

Viki Miljković jedva je smogla snage da progovori o svom velikom prijatelju i kolegi, a nakon komemoracije progovorila je o njegovom liku i delu.

1/15 Vidi galeriju Komemoracija Halida Bešlića Foto: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

- Moj veliki prijatelj, veliki umetnik, veliki čovek. Ne postoje reči da se opiše ko je Halid. Sve ovo što se dešavalo juče i danas, govori odlično ko je on. Iako je on zaslužio i mnogo više, ovo je najmanje što smo mogli. Vreme ćemo meriti na pre i posle Halida, mene Sarajevo mnogo veže za njega.

Viki Miljković na komemoraciji Halida Bešlića Foto: Printscreen/Pink

- Sve što sam želela stigla sam mu da mu kažem, i zbog toga mi je mnogo lakše - rekla je Viki za Pink.

"Molitva za pokoj duše"

Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Sarajevo ispraća Halida Bešlića: