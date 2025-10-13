Slušaj vest

Šemsa Suljaković skoro ceo svoj život poznavala je Halida Bešlića. Pevačica, koja već dugo izbegava javna pojavljivanja, došla je na komemoraciju održanoj u Narodnom pozorištu Sarajevo kako bi se poslednji put oprostila od dragog kolege.

Ona je jedva skupila snage za razgovor s medijima, a bilo je vidno da je utučena i da je teško podnela saznanje da Halida bešlića više nema.

- Celog života puna su usta Halid, Halid. Ne pojavljujem se nigde, jedino sam u kući, kao da mi je neko najrođeniji otišao. Takav sam nagon dobila da sam morala doći. Posle njega ćemo živeti nekako, naučićemo od Halida da budemo pravi oni ljudi - rekla je Šemsa i otkrila da se nije dugo čula ni videla sa Bešlićem, koji je preminuo 7. oktobra posle kraće i teške bolesti.

Šemsa Suljaković nakon komemoracije Halidu Bešliću Foto: Kurir/A.J.Panić

- Nismo se dugo videli pošto sam ja najviše u Švedskoj, ali nema veze - rekla je za kraj Šemsa.

Podsetimo, na komemoraciji govorili su halidovi prijatelji i kolege, unuka Lamija je svojim rečima dirnula sve u srce, a govor Dina Merlina, rasplakao je sve prisutne.

1/6 Vidi galeriju Dino Merlin rasplakao celu salu na komemoraciji Halida Bešlića Foto: Printscreen/BHRT

- Draga porodico, prijatelji. Reči su reči, ali slike i osećaji govore mnogo više. Podeliću sa vama slike neke, kada sam bio poslednje trenutke sa vremenom. Dremao je i sa usana mu se izmakla psovka kada smo ga okretali na bok. Pričao sam mu Gljivine fore, smejali smo se. Smejali smo se da ne bi plakali, da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Doneo sam mu čokoladu. Milovao sam mu kosu, ruke i stopala, čiste bele priglavke. Kakav je to minimalizam, nešto tako jednostavno i posebno. Nešto potrebno kao brašno, papir so,. nešto tako toplo kao naš Halid. Mnogo će vode Bosnom proteći do tad, dok se ne rodi takva duša. Gde god da si, voljen da si - rekao je Dino.