Slušaj vest

Danas se opraštamo od jedne od najvećih legenda narodne muzike - Halida Bešlića.

Pevača čije su pesme bile više od melodija – bile su glas svakog čoveka koji je želeo da sanja, voli, pati i slavi. Celokupna balkanska scena, ali i mnogi Halidovi obožavaoci širom sveta odaju počast ovom velikanu. U Narodnom pozorištu u Sarajevu je u 11h počela komemoracija.

Veliki broj ljudi poslednji put ispratio velikana narodne muzike

Aleksandar Panić Foto: Kurir Televizija

Da li se završila i ko je sve prisustvovao i govorio otkrio je novinar Kurira, Aleksandar Panić:

- Mi se upravo nalazimo ispred Narodnog pozorišta u centru grada, gde je pre nekoliko sekundi završena komemoracija posvećena preminulom pevaču i folk legendi Halidu Bešliću. Mnogi poznati su došli u Sarajevo kako iz regiona, posebno iz Beograda, a ispred Narodnog pozorišta mogli smo da vidimo Željka Joksimovića, Harisa Džinovića, Nedu Kraden, Viki Miljković sa suprugom i mnoge, mnoge druge - kaže Panić i dodaje:

- Zaista je bio veliki broj onih koji su došli da poslednji put isprate preminulog velikana narodne muzike. Što se tiče same komemoracije, bilo je nekoliko govornika, posebno bih istakao govor pevača Dina Merlina, koji je sa suzama u očima govorio o svom druženju sa kolegom s kojim je bio nerazdvojan više decenija. Mi se nakon ovde pozorišta upućujemo ka džamiji na Baščeviću.

Panić dodaje i da će se sahrana obaviti na gradskom groblju Bare od 14:30.

Gosti koji su u emisiji "Puls Srbije" govorili o Halidu i njegovom životu bili su Zoran Dašić Daša, iz grupe "Legende" , Ljubomir Radanov, urednik Kurira i Era Ojdanić, pevač.

Zoran Dašić Daša Foto: Kurir Televizija

Preuzeo je na sebe ulogu pomiritelja

- Halid je postavio nešto što je jako retko. A to je da se sa čistom dušom prikloniš Bogu. On je prvenstveno bio čovek i mi smo izgubili jednog dobrog čoveka, to je jedan dobar i častan čovek bio, a to je danas retko. Najveći gubitak je upravo to, izgubiti dobrog čoveka. Uvek će biti dobrih pevača, ali da li će biti dobrih ljudi - kaže Daša i ističe:

- On je jedan od poslednjih pevača stare Jugoslavije i on je bio najbolji ambasador dobre volje Bosne. Ako nekoga prihvataju dobro u svakoj državi, on je na sebe preuzeo ulogu pomiritelja.

Daša je dodao i da je Halid bio veliki humanitarac koji je velika sredstva davao u humanitarne svrhe. Pevač to nikada nije isticao javno i hvalio se, a u tome leži epitet dobrog čoveka.

Era Ojdanić Foto: Kurir Televizija

Ojdanić kaže da je Bešlić bio posrednik između različitih entiteta, naroda, religija:

- Mi smo generacija kada je u pitanju estrada, sretali smo se mnogo puta a i po Evropi. Tada su bili jugoslovenski klubovi, kada je bila cela Jugoslavija. On je bio taj ambasador dobrih ljudi. Uvek je uspevao da sastavi ljudi, bez obzira ko su i šta su - rekao je Ojdanić i dodao:

- Ima danas mnogo dobrih pevača, ali retko se rađa human i dobar čovek kao Halid. On se tako rodio, nikada od njega nisam čuo ružnu reč. U Cirihu za vreme Jugoslavije u jednom restoronu je bilo mnogo naroda, on sa leve strane a ja sa desne strane, to je atmosfera bila na najevećem nivou. Uspevao je da sastavi ljudi, da se svi zajedno druže i pevaju.

Poslednji intervju sa Halidom Bešlićem

Radanov je uradio poslednji intervju sa pokojnim Bešlićem, a kako kaže, saradnja sa njim bila je veoma prijatna:

Ljubomir Radanov Foto: Kurir Televizija

- Nikakav nije bio problem doći do njega za izjavu. Izašao nam je u susret, 2022. godine smo otišli kod njega kući. Halid je fenomen kao filmski glumac, ostvario se u 10 uloga. On je čovek bez sujete. On se pojavljuje u Karajliji filmu, mene je zanimalo zašto nisu uzeli Muslimovića, nego Bešlića. On mi je u intervjuu i taj detalj otkrio - kaže Radanov i dodaje:

- Halid je bez problema pristao da otpeva pesmu kolege, da li bi to pristale druge kolege? Mislim da ne, sujete uvek ima. Pamtiću ga kao čoveka punom humora i dobrote. Rekao nam je da mu se možemo obratiti za sve što nam treba. Njegove pesme su vanvremesnke i biće zauvek.

U Sarajevu se okupilo više od 30.000 ljudi

Almir Bičakčić, urednik i voditelj na Kalman radiju govorio je za Kurir televiziju o komemoraciji posvećenoj Bešliću i brojnim kolegama koji su prisustvovali istoj:

Almir Bičakčić Foto: Kurir Televizija

- Srpski narod je uz Sarajevo. Bilo koja reč je suvišna, svi smo potrešeni i tužni jer je otišao jedan velikan. To su potvrdile i brojne jučerašnje manifestacije i okupljanja šrirom sveta. U Sarajevu je bilo više od 30.000 ljudi. Već se okupljaju brojni prijatelji i rodbina Halida Bešlića. U džamiji će biti klanjanje namaza, a pre toga je bila i komemoracija - ispričao je Bičkačić i dodao:

- Tu su prisustvalali mnogi Halidovi prijatelji i kolege. Svi su se oni setili lepih stvari koje su doživeli sa Halidom. Dino Merlin odražao je jedan od najemotivnijih gorova. U vemenu kada često zaboravljamo prave vrednosti, ostao je dosledan, ponosni smo što je Halid bio deo našeg života i što će do kraja života biti deo našeg srca.

"NIKADA SE NIJE HVALIO HUMANITARNIM RADOM, IZGUBILI SMO PRVENSTVENO DOBROG ČOVEKA!" Poznanici Halida Bešlića Kurir televiziji: Uspevao je sve da nas spoji Izvor: Kurir televizija

Zabranjeno preuzimanje dela ili čitavog teksta i/ili foto/videa, bez navođenja i linkovanja izvora i autora, a u skladu sa odredbama WMG uslova korišćenja i Zakonom o javnom informisanju i medijima.

Kurir.rs