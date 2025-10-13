Slušaj vest

U Narodnom pozorištu održana je komemoracijaHalidu Bešliću, tokom koje su prijatelji i kolege govorili o njegovom životu, muzici, a pre svega o dobrim delima. Prva za binu je hrabro i ponosno, na dedu Halida, izašla pevačeva unuka Lamija.

Pošto su se na bini pozorišta izređali govornici, njegovi prijatelji i kolege, za kraj je Žera iz grupe Crvena jabuka svima naterao suze na oči. Zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem.

Čardak je tužna balada, a sin Dino na ove stihove nije mogao da se smiri, pa je plakao sve vreme.

Deo pesme koja se danas pevala Halidu u čast:

"A gdje si sada da s' tobom nazdravim

a gdje si sada da s' tobom ozdravim

sudbine vjetar Bosnom prošarao

Očiju tvojih željan sam ostao

Ne čuje se sa čardaka

pjesma stara, pjesma laka

otkad tebe nema kraj mene"

Molitva za pokoj duše u u Gazi Husrev-begove džamiji