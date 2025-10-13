"GDE SI SADA DA SA TOBOM NAZDRAVIM" Na komemoraciji Halidu Bešliću otpevan njegov veliki hit sa jakom simbolikom
U Narodnom pozorištu održana je komemoracijaHalidu Bešliću, tokom koje su prijatelji i kolege govorili o njegovom životu, muzici, a pre svega o dobrim delima. Prva za binu je hrabro i ponosno, na dedu Halida, izašla pevačeva unuka Lamija.
Pošto su se na bini pozorišta izređali govornici, njegovi prijatelji i kolege, za kraj je Žera iz grupe Crvena jabuka svima naterao suze na oči. Zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem.
Čardak je tužna balada, a sin Dino na ove stihove nije mogao da se smiri, pa je plakao sve vreme.
Deo pesme koja se danas pevala Halidu u čast:
"A gdje si sada da s' tobom nazdravim
a gdje si sada da s' tobom ozdravim
sudbine vjetar Bosnom prošarao
Očiju tvojih željan sam ostao
Ne čuje se sa čardaka
pjesma stara, pjesma laka
otkad tebe nema kraj mene"
Molitva za pokoj duše u u Gazi Husrev-begove džamiji
Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.