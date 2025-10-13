Slušaj vest

Nakon zavšrene komemoracije Halidu Bešliću, Sarajevo u suzama govori o legendarnom pevaču, njegovom liku i delu.

Mnogobrojni prijatelji, kolege, saradnici ali i meštani okupljaju se i dalje na ulicama Sarajeva i odaju počast Bešliću uz evociranje uspomena.

"To samo majka može da rodi"

Učiteljica i rođena sarajka nije štedela lepe reči kada je Halid u pitanju.

- Ja sam nekad bila učiteljica. Tako nekog samo majka može roditi. Viđala sam ga više na televiziji, ali gledali smo ga i sa Dinom, decom, u kafani. Bio je čovek za poželeti - govorila je gospođa za Pink televiziju.

Komšije i momci iz kafane koju je Bešlić voleo i posećivao prisetili su se njegove duše i zajedničkog provedenog vremena.

- Nismo ga viđali svaki dan, ali kad god da je imao slobodnog vremena bio je tu. Bio je normalan čovek, kao jedan od nas. Bio je koncenzus za nešto lepo. Bio je sinonim za lepo i dobro. O svakoj zvezdi, kao i čoveku svakom, možemo reći neku manu, ali on je bio opšte dobro. Jedna divna duša i negovaćemo uspomenu na njega.

Zorica Brunclik skrhana nakon komemoracije

Zorica Brunclik je sa setom govorila o Halidu i prisetila se njegovog prvog nastupa na njenom koncertu.

- Kako odmiče vreme, svi smo sve više svesni i bol je sve veća. Mislim da ne postoje reči, koliko god da se trudiš... Šta god da pomisliš da se o njemu ne zna, to nije moguće. On nije bio, on će ostati zauvek. On je sinonim ljubavi. Njegove pesme oslikavali su nas na svaki mogući način - kroz suze rekla je Zorica.

- Prvi put je pevao na jednom mom koncertu, jako davno. A kada sam ga pozvala nedavno na koncert, ništa me nije pitao. Samo je došao, nikada nije zaboravio svoje prve korake pored mene. Vest o njegovoj smrti mene je jako potresla, bila sam sigurna da ja sahranu neću moći da podnesem. Međutim, prošlo je nekoliko dana i eto, svesni smo da je ovo poslednja prilika da nešto učinimo za njega, više je neće biti. Meni je danas bilo mesto ovde - govorila je Zorica za Pink.

"Molitva za pokoj duše"

Molitva za pokoj duše će se održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad — kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Vječnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

Sarajevo ispraća Halida Bešlića: