Molitva za pokoj duše Halida Bešlića biće održana održati u haremu Gazi Husrev-begove džamije oko 13.30 časova. Nakon molitve, ožalošćena povorka kretaće se kroz grad.

Foto: Petar Aleksić

Povorka s kovčegom krenula je ka groblju Bare, gde će pevač biti sahranjen uz islamske običaje, dok su poštovaoci lika i dela velikog pevača kojeg je volela cela bivša Jugoslavija napravila špalir.

Automobil sa telom Halida Bešlića kroz Ferhadiju, zatim ulicom prema Večnoj vatri, sve do gradskog groblja Bare, gde je predviđeno ukopavanje oko 15.00 časova.

1/5 Vidi galeriju Halid Bešlić sahrana, povorka dugačka nekoliko kilometara ispraća pevača do večne kuće Foto: Printscreen/Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Klanjali dženazu

Kovčeg sa telom Halida Bešlića stiglo je u džamiju gde će biti održana molitva za pokoj duše pevača. I sin Dino je stigao kako bi se oprostio od oca. Efendije i imami počeli služba.

1/36 Vidi galeriju Molitva za Halida Bešlikća u džamiji Foto: Petar Aleksić

Na Baščaršiji, gde se održava molitva, već je puna ljudi koji su došli da se oproste od Halida i pomole se za dušu pevača. U dvorištu ćilime kako bi se vernici mogli pomoliti.

Kako je Kurirov novinar saznao, 80.000 ljudi je došlo u Sarajevo da se oprostiti od velikog Halida Bešlića.

Kovčeg sa telom stigao u džamiju Izvor: Kurir

Dženaza-namaz Halidu Bešliću klanjaće se danas, u 13.30 časova, u haremu Gazi Husrev-begove džamije, a ukop će biti obavljen u 15 časova na Gradskom mezarju Bare. Nakon dženaze, povorka sa vozilom u kojem će biti telo Halida Bešlića krenuće kroz Ferhadiju, zatim će se uključiti na glavnu ulicu kod Večne vatre, a potom nastaviti prema groblju Bare.

Zbog smrti Halida Bešlića, Vlada Federacije BiH proglasila je ponedeljak, 13. oktobar, Danom žalosti, a istu odluku donela je i Vlada Brčko distrikta.

Sin Halida Bešlića u džamiji Izvor: Kurir

Potresna komemoracija

U Narodnom pozorištu održana je komemoracija Halidu Bešliću, tokom koje su prijatelji i kolege govorili o njegovom životu, muzici, a pre svega o dobrim delima. Prva za binu je hrabro i ponosno, na dedu Halida, izašla pevačeva unuka Lamija.

- Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban. Mnogo ljudi te voli. Nismo ni bili svesni koliko ih je. Ja jesam muzički nadarena, a imam i na koga da budem. Ja sam dedin lav. Volela bih da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas u utorak na pustio, ali mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, oslonac i štit. Mi bi voleli da si tu. Volimo te - rekla je mala Lamija.