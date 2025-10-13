Slušaj vest

Aleksandar Milić Mili napisao je poslednju pesmu za Halida Bešlića, pesmu "Sejda" koju je posvetio svojoj supruzi koja se danas nije pojavila na komemoraciji.

- Ovo je veličanstven ispraćaj svih ovih dana, ono što je ostavio iza sebe je neposrednost prema svim problemima, a ta poruka je jača i još će da traje. Bio je veliki čovek, a onda i pevač, nikog takvog ne znam. Bio je jedinstven i svaki put kad se čuje njegova pesma čuje se ta dobrota, započeo je Aleksandar Milić Mili, pa se dotakao njihove saradnje:

Halid Bešlić i Sejda Bešlić poslednji zajednički snimak Foto: Pritnscreen/Youtube

- Mi smo dugo godina pričalo o tome, a ja nisam bio siguran da imam pesmu koja bi mogla da se doda njegovoj karijeri jer ima dosta hitova. Ja sam rekao to je to, a on mi je samo poslao poruku da je remek delo. To je pesma koja pokazuje da su takav odnos imali samo on i Sejda. Toliko ljubavi je upućeno njoj i brige, da ja razumem što nije mogla da dođe na komemoraciju.

Dražen Žerić Žera iz grupe Crvena Jabuka svima je naterao suze na oči.

On je zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem, gde je i upriličena komemoracija.

Foto: Kurir

Pevač Dino Merlin je održao potresan govor.

- Pričao sam mu fore, opet smo se smejali. Smejali smo se da prevarimo bol, da prevarimo smrt. Doneo sam mu čokoladu. Milovao sam mu kosu, ruke... Nešto tako jednostavno, posebno, posebno, kao brašno, kao papir, kao so. Mnogo će vode Bosnom proteći dok se takva duša rodi, gde god da si voljen da si, gde god da si voljen da si, plakao je Dino Merlin.

