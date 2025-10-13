Slušaj vest

U Subotici su se juče od 17 časova, kao i u mnogim drugim gradovima, širom regiona, ali i sveta, okupili građani kako bi se oprostili pevača Halida Bešlića.

Nizali su se hitovi Halida Bešlića, ali su se smenjivale i emocije okupljenih ljudi na subotičkom gradskom trgu. Tuga, radost, suze i smeh, ali i ogromna čast što su živeli i svoje uspomene stvarali uz muziku čoveka, kako kažu, koji je povezivao ljude širom sveta.

- Takav se rađa samo jednom. Pesme su najmanje što će ostati uspomena, ali koliki je čovek on bio, kod njega nije bilo da će neko proći, javiti mu se, a da on neće stati sa tom osobom, da porazgovara i da udeli savet. Mislim da se takav više ne rađa. I ponosna, izuzetno ponosna, na prezime Bešlić. Mislim da svi imamo takav osećaj kao da smo ga poznavali, da smo živeli sa njim;

- Pamtiću ga po svemu najlepšem i po svemu najboljem, nažalost toga više neće biti. To je jedno obeleženo vreme bilo, što mnogi neće shvatiti. Ovakvog, nažalost, više nećemo imati;

- Svi su ga svi voleli, mladi i stari, uvek je donosio atmosferu i ljudi su bili oduševljeni njime - rekli su sagovornici Kurira.

Građani svih generacija okupili su se da bi ispratili muzičku legendu u nebesku kafanu koja je sada bogatija za još jednu veličinu i jednog od najvoljenijih pevača sa prostora bivše Jugoslavije.

