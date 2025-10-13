Revoltiran

Izneo je svoj stav

- Mene je dotuklo onako i prijateljski i drugarski i poslovno sve ovo. Neka mu je laka zemlja. Nisam bio spreman i nisam govor spremao, samo sam rekao ono što sam osetio i to je sve. Obično kad čovek nestane jave se oni koji se kite tim draguljem, a nisu ga možda ni bili vredni. Čuli smo se Halid i ja pre mesec dana i delovao je optimistično, ali dijagnoza je bila takva i nažalost, eto desilo se šta se desilo. Rekao bih ovako samo "Jarane, vidimo se kad izađemo da sednemo" - rekao je Bosanac za Blic nakon što se komemoracija završila.