"POMINJU GA LJUDI KOJI GA NISU VREDNI" Bosanac slomljen posle komemoracije Halidu Bešliću, oprostio se od prijatelja: "Jarane moj, vidimo se u kafani"
Dragan Stojković Bosanac oprostio se od prijatelja i kolege Halida Bešlića. Čuveni harmonikaš, kompozitor i aranžer prisusvovao je komemoraciji umetnikusa kojim se godinama družio i uzajamno poštovao.
Poslednji pozdrav
Revoltiran
Nakon što je izašao iz Narodnog pozorišta Bosanac je emotivno ispričao koliko ga je odlazak Bešlića pogodino.Član žirija "Zvezda Granda" posebno je revoltiran činjenicom koju je prmetio.
Izneo je svoj stav
- Mene je dotuklo onako i prijateljski i drugarski i poslovno sve ovo. Neka mu je laka zemlja. Nisam bio spreman i nisam govor spremao, samo sam rekao ono što sam osetio i to je sve. Obično kad čovek nestane jave se oni koji se kite tim draguljem, a nisu ga možda ni bili vredni. Čuli smo se Halid i ja pre mesec dana i delovao je optimistično, ali dijagnoza je bila takva i nažalost, eto desilo se šta se desilo. Rekao bih ovako samo "Jarane, vidimo se kad izađemo da sednemo" - rekao je Bosanac za Blic nakon što se komemoracija završila.