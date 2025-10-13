Slušaj vest

Nakon komemoracije mnoštvo ljudi je kroz Sarajevo šetalo i odalo počast Halidu Bešliću. Porodica, prijatelji i mnogobrojni meštani molili su se za pokoj duše pevača u haremu Gazi Husrev-begove džamije. Po saznanju novinara Kurira koji se nalazi na licu mesta, u Sarajevu je trenutno oko 80.000 ljudi koji su došli da se oproste od velikog Halida.

Povorka je nakon molitve krenula ka večnoj kući Bešlića na groblje Bare.

Reka ljudi kreće se iza kolone koja ispraća Bešlića na večni počinak, a prema rečima našeg novinara Aleksandra Panića, niko nije došao samo da bi bio viđen, već iz čiste ljubavi i poštovanja prema liku i delu pokojnog pevača.

Kolona ljudi je bila duga nekoliko kilometara, a gotovo nigde u centru Sarajeva nije mogla igla da se spusti.

Tokom šetnje ka večnoj kući pevača, u jednom trenutku kroz ceo grad prolomio se poslednji aplauz za Halida Bešlića.

Potresna komemoracija

U Narodnom pozorištu održana je komemoracija Halidu Bešliću, tokom koje su prijatelji i kolege govorili o njegovom životu, muzici, a pre svega o dobrim delima. Prva za binu je hrabro i ponosno, na dedu Halida, izašla pevačeva unuka Lamija.

- Deda, znaš deda, znamo mi da si poseban. Mnogo ljudi te voli. Nismo ni bili svesni koliko ih je. Ja jesam muzički nadarena, a imam i na koga da budem. Ja sam dedin lav. Volela bih da si još dugo sa nama, fališ nam jako. Znaš deda, mama nam nije rekla da si nas u utorak na pustio, ali mi smo znali. Deda, ti si naša ljubav, oslonac i štit. Mi bi voleli da si tu. Volimo te - rekla je mala Lamija.

