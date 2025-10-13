Slušaj vest

Danas se održava sahrana legendarnog pevača Halid Bešlić na gradskom groblju "Bare" u Sarajevu.

Na večni počinak pevača ispraća mnogobrojna porodica, prijatelji i kolege iz čitavog regiona.

Halid Bešlić će počivati pored velikog prijatelja:

Kemal Monteno mnogima je bio omiljeni pevač Foto: printscreen YT

Inače, čuveni pevač narodne muzike, Halid Bešlić, počivaće pored svog kolege Kemala Montena sa kojim je za života bio nerazdvojan.

Oni su bili veliki prijatelji, a Halidova neostvarena želja bila je da njih dvojica snime duet.

- Kemal i ja smo bili kao braća. Odredio sam gde će mu biti grob, sam sam izabrao lokaciju. Branka mi je rekla gde god kažeš, biće tamo. Želeli smo da to bude neka sjajna pesma, da se uklopimo, ali nije. I nismo mnogo tražili kada smo bili zajedno svaki dan - rekao je on pre nekoliko godina za medije.

Nakon Kemalove smrti, Halid je mu je odabrao grobno mesto, a sada će počivati pored njega, prenosi "Alo".

Na komemoraciji Halidu Bešliću otpevan njegov veliki hit

Podsetimo, na današnjoj komemoraciji u Narodnom pozorištu sarajevo održani su emotivni govori mnogih poznatih ličnosti. Jedan od najemotivnijih koji je naterao suze svima je i govor Dina Merlina.

Pošto su se na bini pozorišta izređali govornici, njegovi prijatelji i kolege, za kraj je Žera iz grupe Crvena jabuka svima naterao suze na oči. Zapevao dobro poznatu pesmu Halida Bešlića "Čardak" koja se orila Narodnim pozorištem.

Čardak je tužna balada, a sin Dino na ove stihove nije mogao da se smiri, pa je plakao sve vreme.

