Halid Bešlić počivaće na sarajevskom groblju Bare, gde je danas, 13. oktobra, sahranjen. U grad u kojem je proveo ceo život okupilo se, prema procenama policije, oko 100.000 ljudi koji su želeli da se oproste od legendarnog pevača, koji je iza sebe ostavio suprugu Sejdu, sina Dina i unuke.

Na groblju tužan prizor. Nakon što je imam održao govor, telo Halida Bešlića spušteno je u raku u koju je, prema islamskim običajima, ušao i njegov jedinac i oprostio se od oca uz kojeg je bio do poslednjeg trenutka njegove borbe za život.

Podsetimo, nakon komemoracije mnoštvo ljudi je kroz Sarajevo šetalo i odalo počast Halidu Bešliću. Porodica, prijatelji i mnogobrojni meštani molili su se za pokoj duše pevača u haremu Gazi Husrev-begove džamije.

Povorka je nakon molitve krenula ka večnoj kući Bešlića na groblje Bare, gde su došli i Dino Merlin i Aleksandar Milić Mili.

Građani na sahrani Halida Bešlića

Reka ljudi kretala se iza kolone koja ispraćala Bešlića na večni počinak, a prema rečima našeg novinara Aleksandra Panića, niko nije došao samo da bi bio viđen, već iz čiste ljubavi i poštovanja prema liku i delu pokojnog pevača.