OTKRIVAMO ZAŠTO SE SE SEJDA NIJE POJAVILA NA HALIDOVOJ SAHRANI: Ekipe Hitne pomoći dežuraju na Ciglanama zbog nje, stanje joj se pogoršalo
Danas, 13. oktobra, na gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu, sahranjen je Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih izvođača narodne muzike s prostora bivše Jugoslavije.
Njegov odlazak ostavio je duboku tugu u srcima miliona, a prema prvim procenama, između 50.000 i 100.000 ljudi došlo je da mu oda poslednju počast.
Dirljive scene obeležile su ovaj dan – njegov sin Dino, zajedno sa verskim službenicima, spustio je telo voljenog oca u grob, dok je Sarajevo tiho plakalo. Reka ljudi i suza svedočila je o tome koliko je Halid značio svom narodu.
Sejdi se pogoršalo zdravstveno stanje
Nažalost, Halidova supruga Sejda nije mogla da prisustvuje sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja tokom noći. Hitna pomoć dežuraju trenutno u njenoj blizini na Ciglanama, pružajući joj potrebnu negu u ovom teškom trenutku.
Ispunjena mu poslednja želja
Ispunjena mu je i poslednja želja – sahranjen je pored svog dugogodišnjeg prijatelja i muzičkog saborca, Kemala Montena, s kojim je delio brojne životne trenutke i emocije.
Sahrana Halida Bešlića: