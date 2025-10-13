Slušaj vest

Danas, 13. oktobra, na gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu, sahranjen je Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih izvođača narodne muzike s prostora bivše Jugoslavije.

Njegov odlazak ostavio je duboku tugu u srcima miliona, a prema prvim procenama, između 50.000 i 100.000 ljudi došlo je da mu oda poslednju počast.

Halid Bešlić Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine, Kurir

Dirljive scene obeležile su ovaj dan – njegov sin Dino, zajedno sa verskim službenicima, spustio je telo voljenog oca u grob, dok je Sarajevo tiho plakalo. Reka ljudi i suza svedočila je o tome koliko je Halid značio svom narodu.

Sejdi se pogoršalo zdravstveno stanje

Sahrana Halida Bešlića Foto: Kurir

Nažalost, Halidova supruga Sejda nije mogla da prisustvuje sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja tokom noći. Hitna pomoć dežuraju trenutno u njenoj blizini na Ciglanama, pružajući joj potrebnu negu u ovom teškom trenutku.

Ispunjena mu poslednja želja

Ispunjena mu je i poslednja želja – sahranjen je pored svog dugogodišnjeg prijatelja i muzičkog saborca, Kemala Montena, s kojim je delio brojne životne trenutke i emocije.

