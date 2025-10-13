Slušaj vest

Uroš Živković i njegova izabranica Jovana venčali su se danas pred Bogom i narodom, krunišući svoju ljubav svetim činom braka. Ovom prilikom oni su i krstili svog sina.

Venčanje Uroša Živkovića  Izvor: Privatna arhiva

U prelepom ambijentu Božije kuće, tačno u 15:30 časova, u prisustvu porodice, prijatelja i dragih gostiju, Uroš i Jovana su, sa osmehom i suzama radosnicama u očima, zakoračili u novo poglavlje zajedničkog života.

Uroš Živković i njegova izabranica Jovana venčali su se danas pred Bogom i narodom, krunišući svoju ljubav svetim činom braka Foto: Marko Karović

Venčanju su prisustvovala i poznata imena

Među prisutnima bila su i njihova najmilija podrška – članovi porodice, rodbina i prijatelji, koji su došli da uveličaju ovaj poseban dan i da svedoče snazi iskrene ljubavi. Njihov sin, ponosni naslednik, bio je uz mamu i tatu, dodajući još dublje značenje ovom svečanom trenutku.

IMG-20251013-WA0395.jpg
Foto: Marko Karović

Venčanju su prisustvovala i poznata imena – pevačica Tamara Milutinović sa suprugom Darkom Jevtićem, kao i bokser Marko Nikolić, koji se pojavio u pratnji svoje lepše polovine. Tu su i Ljuba Perućica sa suprugom katarinom, kao i Goga Gacić. Svi su zajedno slavili ljubav, život i zajedništvo, uz osmehe, zagrljaje i nezaboravne uspomene.

