Jesen je godišnje doba kada velike kompanije počinju da pripremaju svoje korporativne žurke povodom predstojeće Nove godine. Organizatori vode računa o svakom detalju, pa se slavlja prave u najskupljim prostorima srpske prestonice, vrlo se vodi računa o hrani i piću, ali i o muzici.

Svaka kompanija voli da sve bude na visokom nivou, pa su mnogi hteli da angažuju velike zvezde muzičke scene kako bi napravili dobru zabavu za svoje zaposlene. Međutim, nakon nekoliko obavljenih poziva s menadžerima estradnih zvezda mnoge firme su ipak odustale od ove ideje.

Preterali s cenama

Kako saznajemo, Čola naplaćuje pevanje po minutu, a minut je 1.000 evra. Momčilo Bajagić Bajaga i Marija Šerifović u stopu prate Čolu, pa je razlika u ceni minimalna, a Seku Aleksić, iako je povoljnija i ne košta ni pola kao ostale kolege, niko je neće jer njen žanr muzike nije baš idealan za ovakve proslave.

- Zdravko Čolić naplaćuje po minutu. Koliko minuta, toliko hiljade evra. Ako ga hoćeš na sat, 60.000 evra. Bajaga takođe traži sličnu cenu, isto kao i Marija Šerifović. E sad, Seka je dosta povoljna i definitivno je voli velika masa ljudi, ali zbog muzike koju peva nije idealna za ovakve proslave. Ona za ovakve proslave uzima oko 17.000 evra. Mnoge firme su kontaktirale s manje poznatim pevačima kad su videli kako stoje stvari s velikim zvezdama, a jedna od njih je Ivana Selakov. Ona pravi dobru atmosferu i ima baš dobar repertoar, pa je idealna za ovakve vrste proslave - priča nam dobro obavešten izvor.

Foto: Matija Popović

Zdravko Čolić ima istu cifru za sve privatne proslave

Što se tiče Zdravka Čolića, ovo nije prvi put da je isplivala informacija o njegovom honoraru, pa je nedavno na jednoj svadbi naplatio svojih 45 minuta prisustva 45.000 evra.

- Čola može da bira gde će da nastupa. On ne praktikuje da peva na privatnim veseljima, ali je ovog puta napravio izuzetak. Imao je određene uslove, koje su mladenci i njihove porodice ispunile bez reči, tako da je sve dogovoreno vrlo brzo. Između ostalog, tražio je da bina bude uzdignuta od poda kako mu gosti ne bi prilazili previše blizu dok peva, da nema naručivanja pesama i fotografisanja s gostima... Za 45 minuta tražio je 45.000 evra i to je odmah prihvaćeno jer mladenci obožavaju njegovu muziku. Uz pesmu "Tebe čuvam za kraj" odigran je i prvi ples. Pevao je neke od svojih najvećih hitova, a svi su bili razneženi dok je izvodio pesmu "Ti si mi u krvi". Odmah nakon nastupa u pratnji obezbeđenja restorana napustio je lokal - ispričao nam je tada izvor.

Podsetimo, dosad nismo imali informacije koliko muzičke zvezde naplaćuju kada su privatne proslave kompanija u pitanju, ali gotovo da svake godine isplivavaju informacije o iznosima koje pevači zarađuju na novogodišnjim nastupima kako u srpskoj prestonici, tako i širom Balkana i Evrope.

Novogodišnje tezge

Kako smo prošle godine pisali, Lepa Brena je za najluđu noć otišla kući bogatija za 110.000 evra, a Aca Lukas i Saša Matić su zaradili po 100.000 evra. Još jedna muzička zvezda obogatila se u novogodišnjoj noći, pa je Aco Pejović nekoliko sati pevanja za doček Nove godine naplatio 80.000 evra.

Doćek nove 2025. Tea Tairović naplatila je 50.000 evra, Sloba Radanović 40.000 evra, isto kao i Miroslav Ilić. Njihova koleginica Nataša Bekvalac ugovorila je nastup u prestonici za koji je bila plaćena 45.000 evra.