Ivan Marinković napustio je danas Belu kuću, kako bi se suočio sa Žanom Omniom na sudu.

Ivan se na zakazanomročištu pojavio u popodnevnim časovima, ali nakon kraćeg boravka, doneta je odluka da suđenje bude pomereno.

Naime, Žana je Marinkovića tužila za uvredu časti, te je to bio razlog njihovog današnjeg suočavanja.

Podsetimo, Žana i Ivan godinama aktivno ratuju, a tokom njihovih žestokih verbalnih rasprava, on je u više navrata uputio brutalne optužbe na njen račun, te je ona rešila da podvuče crtu i susretne se sa njim da sudu.

Žana je ranije istakla da ukoliko bude dobila Marinkovića na sudu, moraće da joj uputi javo izvinjenje, međutim još uvek se ne zna kako će se ovaj slučaj završiti.

U Eliti 9 zaveo 20 godina mlađu, ranije već sevnule varnice među njima

Sara Stojanović, učesnica rijalitija "Elita", otkrila je da je njen odnos sa Ivanom Marinkovićem počeo pre ulaska u šou program.

Njih dvoje su se upoznali na rođendanskoj zabavi, a Ivan je, prema njenim rečima, bio uporan u komunikaciji i često se ljutio ako mu nije odmah odgovarala na poruke.

Sara i Ivan su se upoznali na rođendanu kod Bora Santane, nakon čega su ostali u kontaktu. Prema Sarinim rečima, Ivan je bio vrlo pažljiv i često joj slao poruke, uključujući i fotografije sa svojih putovanja.

- Poneo me je odnos sa Ivanom, nije mi se nešto ni svideo. Mi smo se napolju dopisivali, upoznali smo se na slavlju kod Bore. Čitavih 24 sata smo se dopisivali, o svemu smo pričali, svaki dan mi je objašnjavao gde je, šta je i kako je.

Ja se izgubim na dva sata, on odmah: "Nema te" i odmah se nadrnda. Non stop srce, pa mi priča: "Zvrkić mali"...Kaže on: "Tamo ćeš da plačeš od sreće ako me ne budeš razočarala", ono što je rekao da smo se videli na pet minuta, to je bilo kada sam bila na Pinku, ja sam izašla, čekao me je na stanici.

Bio je srećan, podigao me je, grlio me je, otišli smo na piće i od tada, gde god da je bio i u Nišu kod Miljane i Željka, šalje mi sliku. Dan pre nego što smo trebali da uđemo u karantin, šalje mi: "Nedostajaćeš mi" i rekao mi je da naučim njegov broj napamet da se ne sekira sa kim sam u sobi. On je u emisiji kod Milice Kemez rekao da ulazi neka devojka i da ima neka osećanja. Dopisivali smo se neprekidno - ispričala je Sara cimeru Marku Janjuševiću Janjušu.

