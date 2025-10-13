DUPLO SLAVLJE KOD UROŠA ŽIVKOVIĆA! Dve ceremonije u danu i 500 zvanica, usledio i tradicionalni srpski običaj: Zavirite na intimnu proslavu (VIDEO)
Mladi pevač Uroš Živković danas, 13. oktobra, zakleo se na večnu ljubav svojoj izabranici Jovani, u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih.
Duplo slavlje
Svečano crkveno venčanje održano je u hramu Svetog apostola i jevanđeliste Luke, gde su mladenci, dirnutih srca, izrekli zavete jedno drugom pred Bogom.
Nakon tog svečanog čina, usledio je tradicionalni srpski običaj - mladenci su zajedno jeli pogaču i so.
Nakon ovih emotivnih trenutaka, usledio je još jedan dirljiv i poseban događaj, Jovana i Uroš krstili su svog sina Lazara, koji je za ovu priliku bio obučen u prelepo belo odelce, kao simbol nevinosti i novog početka.
Uroš je za ovaj veliki dan poneo klasičan crni smoking sa usklađenom kravatom i lakovanim cipelama, odišući elegancijom i stilom. Mlada Jovana zablistala je u dugoj venčanici ukrašenoj tilom i čipkom, a imala je i smeliji providni materijal oko dekoltea.
Očekuju 500 zvanica
Večeras će se povodom venčanja i krštenja održati gala proslava u jednom prestižnom beogradskom restoranu na jezeru, gde će mladenci slaviti u krugu porodice, prijatelja i brojnih poznatih ličnosti sa estrade. Očekuje se više od 500 zvanica, a slavlje će, bez sumnje, biti večernji događaj za pamćenje.
Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: