MUŽ JE VARAO PRED MILIONIMA S 22 GODINE MLAĐOM, ONA GA OPTUŽILA ZA NASILJE! Sada otišla u Dubai i skinula se u 49. godini, muškarcima nije dobro... (FOTO)
Bivša rijaliti učesnica, Ana Ćurčić (49), trenutno boravi u Dubaiju odakle se oglasila na svojim društvenim mrežama.
Ana je podelila niz fotografija u Dubaiju, a one u bikiniju su izazvale najveću pažnju javnosti. Ona je isticala da godinama trenira, te nije čudo što na pragu šeste decenije ima zategnuto telo.
Muž je prevario u rijalitiju
Inače, Ana se proslavila kada ju je nevenčani suprug Zvezdan Slavnić javno prevario u rijalitiju sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ona je tada Zvezdana optužila za dugogodišnje nasilje.
- Nerazumevanje od strane žena u odnosu prema žrtvama nasilja je strašno! I sama sam žrtva nasilja, ali nisam imala nikog da o tome porazgovaram. Ne pijem nikakvu strašnu terapiju, pila sam minimalnu dozu antidepresiva i više ga ne pijem. Sa ponosom kažem da je to jedna divna stvar - napisala je jednom prilikom na Instagramu i dodala:
- Meni je Zvezdan psihijatra branio. Jedna doktorka je napustila stan, jer nije mogla da podnese kritike dotičnog. Anksioznost je nešto na čemu moramo da radimo.
Divljala na ulici i svađala se sa nepoznatom ženom
U decembru prošle godine bilo je zakazano suđenje dve bivše najbolje drugarice, Ane Ćurčić i Milene Kačavende u Trećem osnovnom sudu na Novom Beogradu, a domaći mediji su tad snimilI Anu kako na putu do suda ulazi u raspravu sa prolaznicom na ulici, a kako se može čuti, njih dve su se posvađale zbog parkinga.
