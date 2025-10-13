Slušaj vest

Bivša rijaliti učesnica, Ana Ćurčić (49), trenutno boravi u Dubaiju odakle se oglasila na svojim društvenim mrežama.

Ana je podelila niz fotografija u Dubaiju, a one u bikiniju su izazvale najveću pažnju javnosti. Ona je isticala da godinama trenira, te nije čudo što na pragu šeste decenije ima zategnuto telo.

Muž je prevario u rijalitiju

Inače, Ana se proslavila kada ju je nevenčani suprug Zvezdan Slavnić javno prevario u rijalitiju sa 22 godine mlađom Anđelom Đuričić. Ona je tada Zvezdana optužila za dugogodišnje nasilje.

- Nerazumevanje od strane žena u odnosu prema žrtvama nasilja je strašno! I sama sam žrtva nasilja, ali nisam imala nikog da o tome porazgovaram. Ne pijem nikakvu strašnu terapiju, pila sam minimalnu dozu antidepresiva i više ga ne pijem. Sa ponosom kažem da je to jedna divna stvar - napisala je jednom prilikom na Instagramu i dodala:

- Meni je Zvezdan psihijatra branio. Jedna doktorka je napustila stan, jer nije mogla da podnese kritike dotičnog. Anksioznost je nešto na čemu moramo da radimo.

Divljala na ulici i svađala se sa nepoznatom ženom

U decembru prošle godine bilo je zakazano suđenje dve bivše najbolje drugarice, Ane Ćurčić i Milene Kačavende u Trećem osnovnom sudu na Novom Beogradu, a domaći mediji su tad snimilI Anu kako na putu do suda ulazi u raspravu sa prolaznicom na ulici, a kako se može čuti, njih dve su se posvađale zbog parkinga.

