Venčanje u crkvi, kao i svadba pevača Uroša Živkovića i njegove supruge Jovane održava se danas. Crkveno venčanje i krštenje malog Lazara održano je u crkvi Svetog apostola i jevanđelista Luke, a nakon toga biće upriličena proslava u jednom prestoničkom restoranu.

Sve je spremno za feštu i dvostruko slavlje, a svečana dekoracija ostavila je sve bez daha.

Mladenci su stigli u restoran gde je upriličeno dvostruko veselje povodom crkvenog venčanja i krštenja.

Očekuju 500 zvanica

Večeras će se povodom venčanja i krštenja održati gala proslava u jednom prestižnom beogradskom restoranu na jezeru, gde će mladenci slaviti u krugu porodice, prijatelja i brojnih poznatih ličnosti sa estrade. Očekuje se više od 500 zvanica, a slavlje će, bez sumnje, biti večernji događaj za pamćenje.

Postali roditelji ovog leta

Uroš Živković postao je otac 2. juna ove godine, kada je njegova supruga Jovana na svet donela dečaka kojem su odlučili da daju ime Lazar. Uroš i Jovana imali su građansko venčanje u aprilu ove godine, dok se veridba dogodila na Karibima.

