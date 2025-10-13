Bila je popularna folkerka devedesetih, bila je mis Jugoslavije, a onda se iznenada povukla i njene ljubičaste kose više jednostavno nije bilo u javnosti. Kaže, ona je tako želela. Neki bi rekli - atipična pevačica, nisu je pratili skandali i tračevi. Jednom prilikom je istakla u razgovoru za Kurir da njena životna priča nikoga ne bi mogla da šokira, jer je živela jedan normalan život. Taj normalni život doneo joj je mnogo radosti u kojima uživa i dan danas. Skladna porodica, druženje sa prijateljima i unukama njen život čine srećnim.

Porodica na prvom mestu

- Stvarno će zvučati kao da se ponavljam i ispada neoriginalno, ali tako je - najveća radost u životu mi je dolazak moje dece na svet, to mi je najveća radost, a sve ostale radosti su mi bile od trenutka do trenutka. Meni je u glavi bio brak kao brak, da je to nešto jako važno. Zamišljala sam veliku porodicu, da smo svi na okupu, to mi je bilo jako bitno. I moja rana udaja je, mislim, zbog toga. Ja sam se udala sa 20 godina, u dvadeset prvoj sam rodila Kristinu. Jedva sam čekala da postanem majka. To mi je bila životna želja, najveća na svetu, da što pre dobijem decu. To me najviše seti kada ove današnje majke kukaju kako ne mogu, kako su umorne... Doduše, ja u Torontu nisam radila, a ćerka je bila jako dobra i mirna beba. Sećam se, ustajala sam u šest, kada ona ustaje, i kada ona ustane, ja uradim sve što treba, sredim po kući, a to nije bilo malo, jer mi je bila velika kuća. I već posle podne nisam imala šta da radim, bilo mi je smrtno dosadno i samo sam čekala kada će ona da se probudi da se igramo, maksimalno sam joj bila posvećena- ispričala je Buba za Kurir.



