U meni jesen je tužna, baš tužna, pretužna. Desile su se neke situacije u koje ne mogu da poverujem. Verujte mi da ne mogu da poverujem i zbog toga sam morala informacije da proverim iz više uglova, a i na licu mesta.

Jedan pevač iz regiona, zvaćemo ga Lule, umislio je da je velika zvezda i da se svet vrti oko njega. Uzdigao se toliko da će ego da mu pukne na komade. To vam je ona čuvena "Ko visoko leti, nisko pada". Nego da vam ispričam šta je Lule uradio. Iskoristio je trenutnu situaciju za svoju promociju. Umesto da žali za svojim kolegom, on gleda kako sebi da obezbedi klikove na društvenim mrežama i objavljuje lažne vesti o druženju s velikanom kojeg su juče ispratili na večni počinak. Zamislite da je izmislio toliko priča da su se ljudi šokirali, ma i to je blaga reč. Da ne pričam o nama medijima. Mi se sa obe ruke krstimo na ovakve situacije. Ali, eto, Lule se dosetio kako da sebi digne rejting, pa se promoviše iz svih oružja. Smeje mu se cela estrada. Zamislite kad mi pevači šalju skrinšotove i ne mogu da veruju šta čitaju. Pa svi znaju istinu. Eto šta sve nećemo da doživimo i da vidimo.