ABRONOŠA OTKRIVA! Lule objavljuje lažne vesti, Tačkica postala čedna i verna
U meni jesen je tužna, baš tužna, pretužna. Desile su se neke situacije u koje ne mogu da poverujem. Verujte mi da ne mogu da poverujem i zbog toga sam morala informacije da proverim iz više uglova, a i na licu mesta.
Jedan pevač iz regiona, zvaćemo ga Lule, umislio je da je velika zvezda i da se svet vrti oko njega. Uzdigao se toliko da će ego da mu pukne na komade. To vam je ona čuvena "Ko visoko leti, nisko pada". Nego da vam ispričam šta je Lule uradio. Iskoristio je trenutnu situaciju za svoju promociju. Umesto da žali za svojim kolegom, on gleda kako sebi da obezbedi klikove na društvenim mrežama i objavljuje lažne vesti o druženju s velikanom kojeg su juče ispratili na večni počinak. Zamislite da je izmislio toliko priča da su se ljudi šokirali, ma i to je blaga reč. Da ne pričam o nama medijima. Mi se sa obe ruke krstimo na ovakve situacije. Ali, eto, Lule se dosetio kako da sebi digne rejting, pa se promoviše iz svih oružja. Smeje mu se cela estrada. Zamislite kad mi pevači šalju skrinšotove i ne mogu da veruju šta čitaju. Pa svi znaju istinu. Eto šta sve nećemo da doživimo i da vidimo.
Nego da vam ispričam šta sam još saznala, drage moje abronošice. Nekadašnja lepotica je promenila zanimanje. Zvaćemo je Tačkica. Desilo se veliko čudo u njenom životu. Sad želi da bude prepodobna, čedna i verna. Batalila je klubove, izlaske i sad obilazi banje po Srbiji, manastire i ostala mesta gde se čisti od negativne energije i upija pozitivna. Zašto se ona promenila, to se svi pitaju. Jedni kažu da je bila kod nekih vračara i da su joj predvidele situacije koje tek treba da se dogode, pa se uplašila i povukla ručnu. Čak je i fotografije na društvenim mrežama promenila. Kompletno sve. I ne samo to. Zamolila je koleginice iz medija da promene naslove o njoj i da sklone tekstove u kojima je prikazana na malo neprimeren način. Ali to se sve dogodilo, ništa mediji nisu krivi što je ona volela da bude malo slobodnija. No, videćemo šta će se i u ovom slučaju izdešavati. Svet se menja, a ne lepotice, pa one tek treba da se prilagođavaju raznim situacijama.
Eto, drage moje, nisam vam baš nešto zadovoljna jer sad su malo setni dani. Biće bolje, mora, idemo dalje.