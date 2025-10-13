Slušaj vest

Na gala svadbi pevača Uroša Živkovića i njegove izabrane Jovane, koja je okupila brojne estradne zvanice, sve pršti od veselja i dobre energije.

Među gostima bio je i Milan Dinčić “Dinča” sa suprugom, a upravo u tom ambijentu izneo je izjave koje su podigle prašinu.

Milan Stanković mu je oduvek bio čudan

Tokom događaja, Dinča je svoje stavove iskoristio da prokomentariše kolegu Milana Stankovića — ne spominjući detalje iz prošlosti ni konkretne optužbe, ali istakavši da, prema njegovom viđenju, Stanković oduvek „živi u svojoj paralelnoj realnosti“.

Milan Dinčić Dinča sa suprugom Izvor: Damir Dervišagić

Takođe, Dinča je iskoristio priliku da kritikuje muzička takmičenja – i naročito one koja su “stvarala” mnoge zvezde današnje scene. Prema njegovom viđenju, takmičenja su odavno izgubila svoj prvobitni karakter.

On tvrdi da se sve pretvorilo u jedan veliki rijaliti i kritikuje takvo "vođenje" pomenutih formata, istaknuvši kako mu se trenutna takmičenja ne dopadaju.

Pogledajte dodatni snimak: