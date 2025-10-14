Slušaj vest

Čeda Jovanović bio je u Sarajevu kako bi se oprostio od prijatelja Halida Bešlića čiji život i rad ceni i poštuje, ali je na granici bio zadržan baš kada i Emina Jahović. On je sa službenicima proveo oko sat vremena, a problem su bili neki neplaćeni računi u vrednosti oko 20.000 dinara.

Političar nije pravio probleme već je platio kaznu i nastavio put dalje.

- Čeda Jovanović je u prvom trenutku bio iznenađen, kao i njegov prijatelj koji je bio s njim u kolima. rekli su da idu za Sarajevo. Predočeno im je da mora da se plati kazna koja je u iznsu oko 20.000 dinara. Jovanović nije pravio nikakav problem. Uredo je platio, ispriča se sa službenicma, a tu je bila i pevačica Emina. Njen prijatelj je imao isti problem kao i Čeda samo je cifra bila drugačija- završava naš izvor.

Ovu informaciju nam je ispričao očevidac koji se zadesio u koloni na licu mesta, a koji je istog dana kad i Čeda krenuo za Sarajevo.

- Mi smo bili na graničnom prelazu evo pre oko dva sata koliko je prošlo. Porodično smo krenuli na put za Sarajevo. Videli smo Eminu sa još nekim ljudima u vozilu ispred nas. Predali su dokumenta i posle su joj rekli da se skloni sa strane. Izašli u iz automobila i razgovarali sa službenicima. Iza nas je bio i Čedomir Jovanović. Njega je spazila moja majka. Stali smo da predamo neku dokumentaciju i on je vozilom sa prijateljme prošao do prozora gde se kontrolišu dokumenta. Mnogi putnici su bez ikakvih problema prošli, ali Emina i Čeda su bili na ispitivanju. Mi smo prošli, a prijatelji koji su bili sa nama iza u koloni su ostali i dalje na granici pa su saznali da je Čeda zadržan. Emina je prošla jer su naz na putu zaobišli. Vozilo je bilo sa beogradskim tablacima, a mercedes je u pitanju-ispričao nam je očevidac.