Slušaj vest

Venčanje mladog pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane održano je danas u svečanom duhu, uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i kolega sa estrade. Nakon crkvenog obreda, usledilo je slavlje koje je okupilo poznata lica domaće javne scene, a elegancija i stil viđenih gostiju privukli su veliku pažnju.

Fudbaleri i pevačice na proslavi

1/11 Vidi galeriju Venčanje mladog pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane održano je danas u svečanom duhu, uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i kolega sa estrade. Nakon crkvenog obreda, usledilo je slavlje koje je okupilo poznata lica domaće javne scene, a elegancija i stil viđenih gostiju privukli su veliku pažnju Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Među prvima su pristigli pevačica Tamara Milutinović i njen suprug, fudbaler Darko Jevtić. Tamara je za ovu svečanu priliku odabrala elegantnu dugu crvenu haljinu koja je isticala njenu figuru, dok se Darko odlučio za klasično sivo odelo, kojim je zračio stilom i otmenošću.

Ubrzo nakon toga, na slavlju su se pojavili i pevač Petar Mitić sa suprugom Ivanom Pavković. Ivana je zablistala u elegantnoj crnoj haljini, čiji je gornji deo bio izrađen od providnog materijala, suptilno otkrivajući dekolte.

Đani i Slađa stigli na svadbu Izvor: Kurir

Glamurozan utisak ostavila je i Katarina Grujić, koja se odlučila za atraktivnu haljinu s dubokim šlicem. Njen suprug, fudbaler Marko Gobeljić, uskladio je stajling s njom – poneo je klasično crno odelo, čime su kao par izgledali potpuno skladno i upečatljivo.

Na proslavu su stigli i folk pevač Radiša Trajković Đani sa suprugom Slađom, koji su, kao i uvek, plenili pažnju svojim prisustvom i dobrom energijom.

Ona je iznenađenje večeri

Foto: Damir Dervišagić

Na svadbi su viđeni i Milan Dinčić Dinča sa suprugom, pevačica Jelena Gerbec, kao i Dragica Zlatić, koja se pojavila u zavodljivoj crvenoj haljini. Posebnu pažnju privukla je njenim upečatljivim izgledom i bujnim poprsjem.

Poslušajte zanimljivosti o estradnjacima: