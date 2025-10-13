Slušaj vest

Veče koje su mnogi s nestrpljenjem čekali — svadbeno slavlje pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane — obećava nezaboravan provod, a to potvrđuje i pevačica Magdalena Vračić, koja je već na samom ulazu u svečanu salu pokazala koliko je uzbuđena.

Poznata po svom snažnom vokalu i upečatljivoj interpretaciji, Magdalena nije krila zadovoljstvo što će biti deo ove svečanosti, kako na sceni, tako i među zvanicama. U razgovoru sa medijima otkrila je da su pripreme za slavlje trajale dugo i da su svi kolege, i izvođači i gosti, jedva čekali ovaj dan.

Najavila veče za pamćenje

– Čast mi je što sam deo ove proslave! Znamo se i privatno, pratili smo pripreme, i svi smo jedva čekali. Verujem da će ovo biti slavlje koje će se dugo prepričavati. Mladenci to i zaslužuju – veseljaci su i sigurno nas čeka fenomenalna atmosfera, rekla je Magdalena s osmehom.

Pevačica je otkrila i koju pesmu posebno voli mlada:

– Jovana obožava numeru "Tu sam ruku da ti pružim", za koju sam radila kaver. Često mi je traži kada se vidimo, pa nema sumnje da ću je i večeras otpevati s velikim zadovoljstvom.

Sa ovakvim najavama i raspoloženjem među kolegama, jasno je da će svadba Uroša i Jovane ostati upamćena kao jedno od veselijih okupljanja na domaćoj muzičkoj sceni.

