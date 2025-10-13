UROŠ ŽIVKOVIĆ PIJE RAKIJU KOJU JE PRAVIO TATA JEDNE PEVAČICE! Priznao da će se pevati pesme pokojnog Halida, a evo koga sve očekuje tokom noći
Svadba pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane već sada se opisuje kao jedno od najupečatljivijih estradnih veselja.
Slavlje je okupilo brojne poznate ličnosti, prijatelje i kolege sa muzičke scene, dok je mladoženja u opuštenom i veselom raspoloženju podelio neke zanimljive detalje vezane za organizaciju proslave.
Posebnu pažnju privuklo je njegovo nazdravljanje sa rakijom koju je pravio otac Tamare Milutinović.
U toku večeri očekuje se i bogat muzički program, a Živković je najavio da će se između ostalog pevati i numere legendarnog Halida Bešlića, koje su deo muzičkog nasleđa koje okuplja sve generacije.Time je želeo da oda počast zvuku uz koji su mnogi odrasli i koji je neizostavan na veseljima širom regiona.
Očekuje mnoge kolege
U najavi su nastupi brojnih kolega sa estrade — kako onih koji će zapevati uz bend, tako i onih koji su prisutni kao gosti, ali koje poznajemo po tome da ne ostaju dugo "mirni" kada krene dobra muzika. Atmosfera je vesela, sala prepuna, a osmesi pokazuju da je Uroš Živković svoju svadbu organizovao sa stilom, emocijom i puno duše.
Pogledajte dodatni snimak: