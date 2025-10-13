Slušaj vest

Voditeljka Dragana Katić vazi za jednu od najljepših i najnegovanijih TV lica.

Ona se osvrnula na svoje godine i zašto je odabrala da podmladi ruke.

“Treba biti realan kada su godine u pitanju a ne gledati kroz ružičaste naocare.Od samog početka bavljenja javnim poslom bitno mi je bilo da budem negovana,,pismena i da imam stav.60 godina nije mala cifra ali mogu zato da sumiram mnoge stvari koje su mi se desilo i ne krijem godine.Kod žene najviše se godine vide po vratu i rukama.Ja podmadjujem i negujem kožu na rukama i ako jos nemam pege i tako sprečavam da se pojave.Mnogo treba da se radi na sebi da bi se izgledalo dobro” - rekla je Dragana.

Operacija joj promenila život

Kako je voditeljka nedavno istakla, odluka da se podvrgne operaciji nije bila laka, ali je donela ozbiljnu prekretnicu u njenom životu:

- Meni je to bila vrsta klika da budem malo posvećenija sebi da krenem da vežbam. Jako sam vodila računa šta jedem da se to ne bi vratilo, a maestralno je urađeno. Nije mi bila dovoljna tuđa potvrda, morala sam to sa sobom da završim i ja sam to ovako završila. Sećam se kada sam se pogledalo posle operacije u ogledalo, 2 - 3 meseca kada je sve to prošlo pa sam sebi rekla "O hvalim ti se Bože". Sve sam htela da nosim šta mi ne stoji, pa kad sam prvi put izašla na scenu u potpuno uskoj haljini. E onda sam počela i da vežbam i sve je došlo na svoje.

Nakon operacije, usledilo je i dodatno ulaganje u fizičku aktivnost i negu tela, a rezultati nisu izostali.

- Od 10, 11 godina kada sam postala svesna da ću da se formiram u neko žensko, počela sam da vodim računa. Tada sam odvela majku kod frizera, ona je bila šokirana koliko to košta. To sam uvek morala da imam dobrog frizera. Sve radim kod mog frizera, kod moje doktorke za lice, to mi je veoma važno sa tim moram da prespavam da dobro promislim i jako mi je važan izgled - rekla je voditeljka u emisiji.

