Slušaj vest

Pevač Uroš Živković danas je organizovao svadbeno veselje na kome će se naći oko 500 zvanica, što sa estrade, što onih koje poznaje mnogo duže.

Osim crkvenog venčanja Uroš i njegova supruga Jovana iskoristili su priliku i da krste sina Lazara koji neodoljivo podseća na pevača.

1/37 Vidi galeriju Venčanje mladog pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane održano je danas u svečanom duhu, uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i kolega sa estrade. Nakon crkvenog obreda, usledilo je slavlje koje je okupilo poznata lica domaće javne scene, a elegancija i stil viđenih gostiju privukli su veliku pažnju Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Par je nakon ceremonijestigao u beogradski restoran, a za njima došli su i gosti.

Među prvima bio je Radiša Trajković Đani u pratnji supruge Slađane, a gotovo da nikom nije promaklo koliko je pevač dao za tradicionalno kićenje svatova.

Đani galantan

Đani dao 5.000 dao za kićenje Izvor: Kurir

- Đani je uvek bio galantniji od mene, on će vam platiti - rekla je Slađa mladim damama koje su držale korpu sa novcem i ukrasima.

Muzičar se nije libio te je odmah izvadio kovertu i iz nje novčanicu od 5.000 dinara, što je prilično iznenadilo prisutne, jer se u ove svrhe obično daje mnogo manje novca.

Pogledajte dodatni snimak: