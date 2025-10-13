ĐANI POKAZAO KOLIKO MU JE DUBOK DŽEP! Šokiraćete se kada vidite koliko je para ostavio samo za kićenje, naša kamera sve uhvatila (VIDEO)
Pevač Uroš Živković danas je organizovao svadbeno veselje na kome će se naći oko 500 zvanica, što sa estrade, što onih koje poznaje mnogo duže.
Osim crkvenog venčanja Uroš i njegova supruga Jovana iskoristili su priliku i da krste sina Lazara koji neodoljivo podseća na pevača.
Par je nakon ceremonijestigao u beogradski restoran, a za njima došli su i gosti.
Među prvima bio je Radiša Trajković Đani u pratnji supruge Slađane, a gotovo da nikom nije promaklo koliko je pevač dao za tradicionalno kićenje svatova.
Đani galantan
- Đani je uvek bio galantniji od mene, on će vam platiti - rekla je Slađa mladim damama koje su držale korpu sa novcem i ukrasima.
Muzičar se nije libio te je odmah izvadio kovertu i iz nje novčanicu od 5.000 dinara, što je prilično iznenadilo prisutne, jer se u ove svrhe obično daje mnogo manje novca.
Pogledajte dodatni snimak: