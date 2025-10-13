Slušaj vest

Voditelj Pink i Red televizije, Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar, otišao je u Istanbul kako bi se podvrgao transplataciji kose.

Kako je najavio dan pre, ovaj zahvat može trajati i do 8 sati, a danas, po završetku operacije, Joca se oglasio i podelio fotografiju iz bolničke sobe.

Pozirao je u bolničkoj pidžami sa zavojima na glavi, a svojim pratiocima otkrio je kako se oseća nakon zahvata.

- Nakon 7 sati uspešno završena transplatacija kose u klinici u Istanbulu. Hvala predivnom osoblju - napisao je u objavi Joca novinar, koji se bavi rijaliti temama.

Umesto braka, slomljeno srce

Pinkov voditelj, Jovan Ilić, poznatiji kao Joca novinar, nedvno je po prvi put progovorio o svom emotivnom životu.

Kako je otkrio pred kamerama Pinka, doživeo je ljubavni brodolom, od kog se teško oporavio.

Iskreno je priznao da je, umesto da ljubavni odnos kruniše brakom, na kraju ostao povređen i razočaran. Iako je verovao da je pronašao osobu sa kojom će graditi budućnost, sudbina je imala drugačije planove.

- To je ranjiva tema. Za poslednju vezu sam mislio da je za sva vremena. Verovao sam da će trajati, bilo je priče o braku, ali se izjalovilo. Kao da se juče desio taj brodolom. Usled moj najlepšeg perioda, dešava se najveći emotivni pad. Saznao sam da je osoba s kojom sam bio sve vreme u paralelnom odnosu. Međutim, tad nismo bili u vezi, jer smo neposredno pre toga raskinuli, ali smo se viđali. Te smo bili prijatelj, te nismo. Tako je do skoro funkcionisalo - rekao je Joca novinar i dodao:

- Kada su mi moji pomogli da kupim stan, u tom trnutku je trebalo da budem srećan zbog novog životnog poglavlja, a ja sam od drugarice tražio lekove za smirenje. Do skoro sam se svako veče raspadao. Dođem s posla, plačem u krevetu uz Cecine pesme. Toliko sam suza prolio, da je jastuk mojim suzama bio natopljen. Morao sam jastuk na terasu da iznesem, kako bi se osušio. Emotivna izdaja me je pogodila. Sada sam bolje, Bogu hvala, ali tada se nisam mogao da dođem sebi. Već sam od samog početka znao da tu nema ljubavi, roditelji te osobe nisu bili za naš odnos, jer se ja bavim javnim poslom i estradom. Mislili su da ja imam neku korist od toga odnosa, a zapravo je ispalo suprotno - izjavio je voditelj u emisiji ''Iza zatvorenih vrata".

