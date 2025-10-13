Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović pojavila se među zvanicama na svadbiUroša Živkovića, a njeno prisustvo izazvalo je veliko interesovanje medija.

U elegantnom izdanju i u pratnji devera Viktora Živojinovića, ona je blistala ispred sale gde se slavlje održava.

Iako nije želela da daje duže izjave, u kratkom razgovoru s novinarima kolegijalno je uputila najlepše želje mladencima, poručivši da im želi svu sreću, ljubav i zajedništvo.

Beba je odlično

Aleksandra Prijović sprema bum na estradi: Pojavila se kod Uroša i saopštila lepe vesti Izvor: MONDO

Otkrila je i da se lepo odmorila u prethodnom periodu, dok je beba – kako kaže – odlično i uživa u svakom trenutku s njom. Međutim, zbog trenutne dinamike i proslave, istakla je da će priliku za dužu izjavu dati nekom drugom prilikom.

