ALEKSANDRA PRIJOVIĆ NA SVADBI KOD UROŠA ŽIVKOVIĆA! Pevačica mladenicima poslala bitnu poruku pa progovorila o svojoj bebi (VIDEO)
Pevačica Aleksandra Prijović pojavila se među zvanicama na svadbiUroša Živkovića, a njeno prisustvo izazvalo je veliko interesovanje medija.
U elegantnom izdanju i u pratnji devera Viktora Živojinovića, ona je blistala ispred sale gde se slavlje održava.
Iako nije želela da daje duže izjave, u kratkom razgovoru s novinarima kolegijalno je uputila najlepše želje mladencima, poručivši da im želi svu sreću, ljubav i zajedništvo.
Beba je odlično
Otkrila je i da se lepo odmorila u prethodnom periodu, dok je beba – kako kaže – odlično i uživa u svakom trenutku s njom. Međutim, zbog trenutne dinamike i proslave, istakla je da će priliku za dužu izjavu dati nekom drugom prilikom.
