Slušaj vest

Pevačica Aleksandra Prijović pojavila se među zvanicama na svadbiUroša Živkovića, a njeno prisustvo izazvalo je veliko interesovanje medija.

U elegantnom izdanju i u pratnji devera Viktora Živojinovića, ona je blistala ispred sale gde se slavlje održava.

Iako nije želela da daje duže izjave, u kratkom razgovoru s novinarima kolegijalno je uputila najlepše želje mladencima, poručivši da im želi svu sreću, ljubav i zajedništvo.

Beba je odlično

Aleksandra Prijović sprema bum na estradi: Pojavila se kod Uroša i saopštila lepe vesti Izvor: MONDO

Otkrila je i da se lepo odmorila u prethodnom periodu, dok je beba – kako kaže – odlično i uživa u svakom trenutku s njom. Međutim, zbog trenutne dinamike i proslave, istakla je da će priliku za dužu izjavu dati nekom drugom prilikom.

Ne propustiteStarsPRIJA I FILIP ZA SVADBU PUKLI 400.000 €! 900 zvanica je služilo 160 konobara, a malo ko zna da im je ovaj VODITELJ bio PROMOTER!
3638124-untitled1-ls.jpg
StarsPRIJA I FILIP SVADBOM NADMAŠILI BRENU I BOBU! Sve ih je koštalo 400.000 €, 900 zvanica, torta od 10 spratova, a tek cena BURMI
untitled1.jpg
StarsDUBOKI DEKOLTE I ŠLIC DO KUKA! Aleksandra Prijović stigla na svadbu Đanijevog sina, PROMENILA FRIZURU, kažu da je prava BOMBA!
whatsapp-image-20220613-at-7.35.48-pm-1.jpg
StarsLUKAS ŠOKIRAO SKANDALOM SA SVADBE PRIJE I FILIPA, PEVAČICA NIKAD BRUTALNIJA: Nije bio na mom spisku zvanica!
aca-lukas-aleksandra-prijovic.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

Ilda i Goca Šaulić Izvor: Kurir