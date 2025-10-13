Slušaj vest

U prizoru koji odiše dušom i tradicijom, pevačica Biljana Jevtić podelila je emotivan trenutak iz porodičnog doma.

Na snimku koji je objavljen na društvenim mrežama, Biljana okreće paprike na starom seoskom šporetu, dok iz sveg glasa peva legendarnu pesmu „Selo moje, lepše od Pariza“.

Iako sve radi spretno i brzo, u jednom trenutku nehotice opeče prste, ali to je ne zaustavlja – uz osmeh i pesmu, nastavlja sa pripremom zimnice, čuvajući duh stare Srbije koja ne bi smela da nestane.

Prva godina bez majke

Ova godina za Biljanu ima i posebno emotivnu težinu, prva je bez njene majke, koja je ranije učestvovala u ovim tradicionalnim porodičnim ritualima. Ipak, Biljana odlučno nastavlja da čuva običaje, ovog puta uz pomoć svoje tetke, s kojom zajedno održava porodičnu toplinu i sećanja.

U vremenu kada se mnogi udaljavaju od korena, ovaj snimak podseća koliko su porodica, tradicija i seoski život dragoceni. Biljana, iako sa tugom u srcu, pokazuje da radost deljenja i očuvanja običaja nadjačava sve, čak i bol gubitka.

Pogledajte dodatni snimak: