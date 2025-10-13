Slušaj vest

Mustafa Durdžić, otac učesnika "Elite" Asmina Durdžića Alibabe, zdušno je podržavao ljubavnu vezu svog sina i rijaliti zvezde Stanije Dobrojević, međutim o njoj, koju je na sva zvona hvalio, radikalno je promenio mišljenje.

Naime, Mustafa već dve godine na društvenim mrežama redovno piše hvalospeve na račun Stanije, za koju je žarko želeo da mu posle Aneli Ahmić bude snaja i podari unučiće, međutim Dobrojevićeva je, po svemu sudeći, utisak znatno pokvarila svojim sinoćnjim gostovanjem u "Eliti".

Sinoć se telefonskim putem u emisiju uključila Nada Ružanji, baka učesnika "Elite" Neria Borisa Ružanjija, gde je s milionima gledalaca Pinka podelila svoju tešku životnu priču o pogibiji sina Borisa, odnosu sa nekadašnjom snajom Sitom Ahmić i unukom Neriom. Problem je, međutim, nastao jer je Nada tokom pauze za reklame čula Stanijin komentar da joj je "priča dosadna, jer priča naširoko, s mnoštvom detalja, te da mnogo toga u studiju nije uspela ni da čuje", što joj je gospođa u nastavku emisije žestoko zamerila.

Stanija, koja se prethodno rasplakala dok je gledala prilog o Neriu, pokušala je da se opravda i Nadi stavi do znanja da nije imala lošu nameru, već da je zbog loše telefonske veze slabo razumela sve o čemu je gospođa govorila, međutim ovaj njen gest razljutio je i nesuđenog svekra Mustafu, koji se tim povodom oglasio na Instagramu.

- Muštuluk više ne vredi. Jedna starleta kojoj je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje - poručio je Durdžić, a ostaje da vidimo kako će na ovo reagovati Stanija.

Želeo da mu Stanija podari unuče

Podsetimo, Mustafa je pre samo tri dana na Fesbuku napisao da priželjkuje potomke od sina Asmina i Stanije.

- Ko mi prvi javi da je Stanija trudna dobija muštuluk sto hiljada evra, a ko mi kaže šta nosi, dobiće dvesta hiljada evra - napisao je Mustafa.

