Jana Todorović i Kristina Džulijen u javnosti nakon skandala

Na venčanju pevača Uroša Živkovića, među zvanicama se pojavila i poznata pevačica Jana Todorović, u pratnji svoje ćerke Kristine Džulijen.

Njihovo pojavljivanje izazvalo je posebnu pažnju zbog nedavne neprijatne scene u javnosti tokom koje je Jana pred kamerama rekla svojoj ćerki da “nije za kamere”.

Na samom ulazu u salu, Jana je bila nasmejana, pružajući jasnu sliku da želi da ovaj događaj protekne u znaku proslave i prijateljstva, a ne senzacionalizma.

Kristina sa osmehom

Iako su prisutni mediji očekivali komentare na prethodni incident, Jana nije ulazila u podele niti objašnjenja, ostavivši utisak da želi da sačuva mir i harmoniju tokom slavlja.

Kada je reč o Kristini, ona je takođe sve vreme imala osmeh na licu i delovala je kao da je ne dotiče što je Jana izjavila pre par dana da će to da bude njen “poslednji intervju”.

