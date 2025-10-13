JANA SA ĆERKOM KOJOJ JE REKLA DA NIJE ZA KAMERE STIGLA NA SVADBU UROŠA ŽIVKOVIĆA! Evo kako se sada pevačica ponašala, naša paparaco sve zabeležio (VIDEO)
Na venčanju pevača Uroša Živkovića, među zvanicama se pojavila i poznata pevačica Jana Todorović, u pratnji svoje ćerke Kristine Džulijen.
Njihovo pojavljivanje izazvalo je posebnu pažnju zbog nedavne neprijatne scene u javnosti tokom koje je Jana pred kamerama rekla svojoj ćerki da “nije za kamere”.
Na samom ulazu u salu, Jana je bila nasmejana, pružajući jasnu sliku da želi da ovaj događaj protekne u znaku proslave i prijateljstva, a ne senzacionalizma.
Kristina sa osmehom
Iako su prisutni mediji očekivali komentare na prethodni incident, Jana nije ulazila u podele niti objašnjenja, ostavivši utisak da želi da sačuva mir i harmoniju tokom slavlja.
Kada je reč o Kristini, ona je takođe sve vreme imala osmeh na licu i delovala je kao da je ne dotiče što je Jana izjavila pre par dana da će to da bude njen “poslednji intervju”.
