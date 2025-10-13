Slušaj vest

Danas, 13. oktobra, na gradskom groblju „Bare“ u Sarajevu, sahranjen je Halid Bešlić, jedan od najvoljenijih izvođača narodne muzike s prostora bivše Jugoslavije.

Njegove pesme su obeležile živote miliona, ali ono što ga je činilo posebnim bile su njegova skromnost, dobrotа i velika ljudska dela.

Poslednjih dana sve više ljudi deli lične priče o Halidovim tihim, ali velikim gestovima, pomoći onima kojima je najviše trebalo, rečima utehe i podrške koje nije nikada javno isticao.

Pre 15 godina u prodavnici u Ciglanama često je dolazila jedna tiha, skromna i ljubazna starija gospođa. Jedno jutro je tražila da kasirka otkuca do 10 maraka, i da proveri da li se čaj uklapa u tu cifru, ako ne, ostaviće ga. Uklopilo se sve u 10 maraka, a iza nje su stajali Halid Bešlić i njegova supruga Sejda. Oni su izašli zajedno sa gospođom iz prodavnice, da bi se svi vratili i uzeli prazna kolica.

Napunili su dvoje kolica sa hranom, sredstvima za higijenu. Račun je bio 1.100 maraka. Platili su i ponovo izašli sa starijom gospođom.

Ovo je samo jedna od mnogo priča o dobročinstvu velikog Halida Bešlića, kog je danas na večni počinak ispratilo 100.000 ljudi u Sarajevu.

Ovu priču prenela je jedna osoba na Fejsbuku i ponovo dokazala koliki je čovek Halid Bešlić bio.

Sejdi se pogoršalo zdravstveno stanje

Podsetimo, Halidova supruga Sejda nije mogla da prisustvuje sahrani zbog iznenadnog pogoršanja zdravstvenog stanja tokom noći. Hitna pomoć dežuraju trenutno u njenoj blizini na Ciglanama, pružajući joj potrebnu negu u ovom teškom trenutku.

