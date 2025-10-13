Slušaj vest

Kaća Lazić je sinoć sa ćerkicom Srnom pravila tortu kako bi danas iznenadila Darka, a folkeru čitavog dana prijatelji i kolege čestitaju rođendan putem društvenih mreža.

Podsetimo, Darko Lazić i njegova supruga Katarina nedavno su doživeli saobraćajnu nezgodu, a folker je tada rekao da se sve desilo zbog kišnih uslova.

- Hvala milom Bogu, ništa strašno, živa glava. Proklizao mi je auto, kao što možete videti na putu, bilo je kišovito na putu, ja sam krenuo da obilazim. Nisam video da je autobus stajao parkiran u desnoj traci i nisam mogao da zakočim, pustio sam kočnicu i namotao sam na svoju stranu, ne bi li povredio Katarinu i sa moje strane sam ga zakačio... Hvala Bogu što nije bila velika brzina, da je bila, bilo bi još gore - rekao je on i dodao:

- Ja sam zadobio posekotine od šoferke koja je pukla... Ko je kriv, to se ne zna, ja sam kriv što sam vozio po kiši, on je kriv što je stajao. Bitno je da niko nije povređen ozbiljno. Kaća ima samo malu posekotinu na glavi od stakla.

Ana Sević o saobraćajnoj nesreći

Pevačica Ana Sević je otkrila kako je reagovala kada je čula za nesreću.

- Napisala sam mu roman, pročitao je sve. Da li je umemorisao i da li će sprovesti sve u delo videćemo. Napisala sam mu onako kako je zaslužio. Meni je Kaća javila odmah kad se to desilo, na moju veliku žalost od njega me ništa više ne iznenađuje. Nadam se da je ovo bio poslednji put. Normalno da će da prihvati i da ide u zatvor ako takva bude presuda - rekla je ona.

