Slušaj vest

Danas se u Narodnom pozorištu u Sarajevu održava komemoracija legendarnom pevaču Halidu Bešliću.

Enis Bešlagić pojavio se na komemoraciji Halidu Bešliću.

- Mislim da nas nije ujedinila smrt, već život. Ne može svako tako ni živeti, nije lako biti Halid Bešlić. Super je kada te na kraju slave. Znao sam da je imao hiljadu problema. Kada pevaš bilo gde gde nije tvoj narod, budeš osuđivan. Kakav si, šta si, što si otšao vamo... Šta god da uradiš, budeš osuđivan. Tako da nije mu bilo lako - rekao je Enis.

Sahrana Halida Bešlića Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Otkrio nešto što se nije znalo o Halidu

- Mislim da sam njegov najbolji učenik. a on najbolji učitelj. Sve što sam naučio od njega za ovih 20 godina sam primenio. Nije bitno koliko se družite sa nekim. Možete sa nekim da provedete dugačak period, a da ništa od njega ne naučite. Juče se narod od njega oprostio, a ovo je sad formalni deo - govorio je glumac.

Ne propustiteStarsOVAJ PEVAČ JE HALIDA BEŠLIĆA DOVEO U BEOGRAD! Nakon toliko godina otkrio istinu: Nisu ga odmah prihvatili...
dragana udovičić.jpg
Stars"NEMA MOG HADŽE..." Supruga Halida Bešlića neutešna, njene reči diraju pravo u srce: Poznata pevačica podelila tužne detalje
ml 3.jpg
StarsSARAJEVO SE OPRAŠTA OD HALIDA, SVI U SUZAMA! 30.000 ljudi izašlo na ulice, emocije na vrhuncu! Pogledajte samo ove kadrove (VIDEO)
Halid Be[li'.jpg
StarsGRAĐANI U SARAJEVU STIŽU DA ODAJU POČAST HALIDU BEŠLIĆU! Među prvima stigla ova pevačica iz Beograda, samo izustila jedno, a tu su i ove zvezde
x News1 Dragana Udovicic copy.jpg

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV