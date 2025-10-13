Slušaj vest

Danas se u Narodnom pozorištu u Sarajevu održava komemoracija legendarnom pevaču Halidu Bešliću.

Enis Bešlagić pojavio se na komemoraciji Halidu Bešliću.

- Mislim da nas nije ujedinila smrt, već život. Ne može svako tako ni živeti, nije lako biti Halid Bešlić. Super je kada te na kraju slave. Znao sam da je imao hiljadu problema. Kada pevaš bilo gde gde nije tvoj narod, budeš osuđivan. Kakav si, šta si, što si otšao vamo... Šta god da uradiš, budeš osuđivan. Tako da nije mu bilo lako - rekao je Enis.

1/21 Vidi galeriju Sahrana Halida Bešlića Foto: Youtube/BHRT - Radiotelevizija Bosne i Hercegovine

Otkrio nešto što se nije znalo o Halidu

- Mislim da sam njegov najbolji učenik. a on najbolji učitelj. Sve što sam naučio od njega za ovih 20 godina sam primenio. Nije bitno koliko se družite sa nekim. Možete sa nekim da provedete dugačak period, a da ništa od njega ne naučite. Juče se narod od njega oprostio, a ovo je sad formalni deo - govorio je glumac.

Pogledajte dodatni snimak: