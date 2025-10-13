Slušaj vest

Pevačica Milica Jokić večeras je stigla na gala venčanje svog kolege Uroša Živkovića, i to u smeloj i efektnoj kombinaciji koja nije prošla neprimećeno.

Roze haljina savršeno joj je pristajala, ističući njenu liniju, dok je duboki dekolte dodao dozu zavodljivosti celokupnom izgledu. Milica je sve vreme nosila osmeh na licu i blistala u svom stajlingu.

Foto: Damir Dervišagić

U kratkom razgovoru sa okupljenim novinarima, među kojima je i ekipa Kurira otkrila je više o svom modnom izboru:

"Haljina je samo za moju dušu"

„Ovo je samo za moju dušu, jednostavno – haljina je takva. Svidela mi se ova roze boja, valjda nije previše. Kao što vidite – gore sam otvorenija, dole zatvorenija. Takva je haljina, šta ću.” – rekla je Milica kroz smeh.

Na pitanje da li je zaljubljena, pevačica je odgovorila iskreno:

„Nisam se zaljubila. Usmerena sam na ljude oko sebe. Nisam arogantna, vrlo lepo znam da komuniciram sa svima.“

O bivšem

MIlica Jokić

„Ne znam šta bih vam rekla... U super smo odnosima. Kako sam starija i iskusnija, shvatam da muškarcima ne treba davati previše. Ovo se ne odnosi konkretno na njega, ali generalno – muškarci su na početku puni inicijative, a kasnije postaju ‘lagani’.“

