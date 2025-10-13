Slušaj vest

Svadba pevača Uroša Živkovića uveliko je počela, a njegova koleginica Katarina Grujić je pred kamerama govorila o gala veselju i privatnom životu:

"Slavim ljubav između Uroša i Jovane. Bakšiš koji dobijem na privatnim slavljima, uvek dajem bendu i orkestru. Dok smo mi ovde ćerku Katju čuva dadilja. Marko je došao kolima, on ne pije, a ja ću da popijem, moj brat Uroš se jednom ženi, kako je on kod mene, tako ću i ja kod njega. Alkohol me udara na smeh, tu svi večeras svi moji dragi ljudi. Ja znam da se kontrolišem, nikada nisam došla u stanje da ne znam za sebe, da neko mora da me nosi, gluposti sam pravila trezna" - rekla je Katarina Grujić, pa otkrila kako odrava vitku liniju:

Katarina Grujić raspoložena na svadbi kod pobratima Uroša Živkovića Izvor: MONDO

"Treniram tri puta nedeljno, plus nastupi, jurnjava i ishrana" - rekla je pevačica, pa otkirla kako rešava problem sa suprugom:

"Mi nemamo problema, Marko ne voli da se svađa, pogotovo ne sa mnom, jer sam ja uvek u pravu" - rekla je pevačica, a o čemu je još pričala pogledajte u videu koji se nalazi u okviru teksta.

Mlada oduševila u beloj venčanici

Jovana je ponela dugu venčanicu koja je na sebi imala til, čipku, ali i smeliji providni materijal oko dekoltea.

Njih dvoje vidno raspoloženi, jedva su čekali ovaj dan, pa ne sumnjaju da će biti žurka za pamćenje.

1/37 Vidi galeriju Venčanje mladog pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane održano je danas u svečanom duhu, uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i kolega sa estrade. Nakon crkvenog obreda, usledilo je slavlje koje je okupilo poznata lica domaće javne scene, a elegancija i stil viđenih gostiju privukli su veliku pažnju Foto: Damir Dervišagić, Kurir

Pogledajte dodatni snimak: