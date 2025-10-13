BAJKOVIT PRVI PLES UROŠA ŽIVKOVIĆA I JOVANE! Pevač ne skida osmeh s lica, svi su pali kad su čuli reči pesme... (VIDEO)
Folk pevač Uroš Živković i njegova supruga Jovana, s kojom je ovog proleća sklopio građanski brak, danas su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom i ujedno krstili svog sina prvenca Lazara.
Usledilo je gala svadbeno veselje i proslava krštenja njihovog naslednika, a na spisku zvanica našle su se brojne Uroševe kolege s domaće muzičke scene.
On je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekt.
Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade.
Nakon prvo, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas.
Cela estrada došla na slavlje
Uroš Živković je na slvoje slavlje pozvao oko 500 zvanica, među njima većinom ljude i prijatelje sa estrade.
Jana Todorović sa ćerkom, Zorana Mićanović, Kaća Grujić, Tamara Milutinović, Milan DInčić Dinča sa ženom, Viki Miljković, ali i brojna drzga poznata imena.
