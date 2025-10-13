Slušaj vest

Folk pevač Uroš Živković i njegova supruga Jovana, s kojom je ovog proleća sklopio građanski brak, danas su se na večnu ljubav zakleli i pred Bogom i ujedno krstili svog sina prvenca Lazara.

Usledilo je gala svadbeno veselje i proslava krštenja njihovog naslednika, a na spisku zvanica našle su se brojne Uroševe kolege s domaće muzičke scene.

Prvi ples Uroša Živkovića sa suprugom Jovanom Izvor: Privatna arhiva

On je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekt.

Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade.

Nakon prvo, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas.

Cela estrada došla na slavlje

Venčanje mladog pevača Uroša Živkovića i njegove izabranice Jovane održano je danas u svečanom duhu, uz prisustvo brojnih prijatelja, rodbine i kolega sa estrade. Nakon crkvenog obreda, usledilo je slavlje koje je okupilo poznata lica domaće javne scene, a elegancija i stil viđenih gostiju privukli su veliku pažnju

Uroš Živković je na slvoje slavlje pozvao oko 500 zvanica, među njima većinom ljude i prijatelje sa estrade.

Jana Todorović sa ćerkom, Zorana Mićanović, Kaća Grujić, Tamara Milutinović, Milan DInčić Dinča sa ženom, Viki Miljković, ali i brojna drzga poznata imena.

