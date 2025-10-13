Slušaj vest

Stanija Dobrojević je tokom jučerašnjeg dana gostovala na televiziji Pink, i to je bio prvi put da se starleta pojavila u javnosti nakon što ju je Asmin Durdžić javno ostavio preko kamera rijalitija.

Ona je između ostalog, prokomentarisala njegovo učešće u ''Eliti", a veliku pažnju javnosti izazvala je njena reakcija na uključenje bake Neria Ružanjija, te je njenu ispovest o tragičnoj pogibiji svog sina nazvala ''dosadnom''.

Minika više ne može da podnose Staniju

Stanija Dobrojević Foto: Printscreen YouTube, Printscreen

Sada se oglasila i sestra Asmina Durdžića, Minka, koja je prokomentarisala njenu izjavu, a po svemu sudeći, Stanijine reči su je veoma iznenadile.

- Gledam upravo klipove, i mogu samo reći da je ono što sam čula sinoć jedno veliko razočaranje. Njene izjave vezano za Asmina, a najviše da joj je dosadna priča baba Nade koja priča o svom pokojnom sinu i njenoj žalosti - poručila je Minka.

Kurir / Pink

