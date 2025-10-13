Rezultati ankete u Eliti 9
MILAN MILOŠEVIĆ VEČERAS UNOSI INFORMACIJE IZ SPOLJNOG SVETA! Evo šta će sve saopštiti učesnicima
Učesnici "Elite 9" u subotu popodne glasali su za najsposobnijeg cimera među njima, a pravo glasa imali ste i vi putem Pink.rs ankete, te vam donosimo rezultate iste.
Treće mesto, odlukom publike, zauzeo je Asmin Durdžić.
Drugo mesto zauzela je Maja Marinković.
Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube
Ubedljivo prvo mesto, kao najsposobniji učesnik Elite 9, prema glasovima publike, zauzeo je Anđelo Ranković.
Anđelo Ranković tvrdi da je Zorica Marković u dugovima Foto: Printscreen YouTube
