Slušaj vest

Učesnici "Elite 9" u subotu popodne glasali su za najsposobnijeg cimera među njima, a pravo glasa imali ste i vi putem Pink.rs ankete, te vam donosimo rezultate iste.

Treće mesto, odlukom publike, zauzeo je Asmin Durdžić.

Drugo mesto zauzela je Maja Marinković.

Maja Marinković i Asmin Durdžić Foto: Printscreen YouTube

Ubedljivo prvo mesto, kao najsposobniji učesnik Elite 9, prema glasovima publike, zauzeo je Anđelo Ranković.

Anđelo Ranković tvrdi da je Zorica Marković u dugovima Foto: Printscreen YouTube

x News1 Boba Nikolic copy.jpg
Ispovest Milana Miloševića
Screenshot 2025-10-03 224128.png

 Pogledajte dodatni snimak:

STARS EP555 Izvor: Kurir TV