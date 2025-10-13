Slušaj vest

Komemoracija je održana u Narodnom pozorištu u 11 časova, nakon čega je usledila dženaza u Gazi Husrev-begovoj džamiji, a zatim ukop na gradskom groblju Bare.

Početak karijere kod Zorice i prijateljstvo sa Viki

Nedavno se saznalo da je upravo kod Zorice Brunclik na koncertu Halid prvi put zapevao, što je bio krucijalni trenutak u formiranju njegove muzičke karijere.

Sa Viki Miljković, Halid je imao međusobno poštovanje. Njihov zajednički duet “Ne zna juče da je sad” dodatno je učvrstio veze među njima, a Viki je često isticala koliko joj je značio kao kolega i prijatelj.

Željkova dirnuo sve svojim rečima

Direktor medijske kuće i istaknuta figura na javnoj sceni, Željko Mitrović, došao je sa pomenutim estradnim umetnicima svojim avionom.

Nakon komemoracije, Mitrović je izjavio da smatra kako su skupovi na kojima je narod pevao Halidove pesme, a koji su se organizovali danima pre sahrane bili izraz najdubljeg poštovanja prema umetniku koji je ostavio neizbrisiv trag u muzici.

Istakao je da je halidova ostavština “nešto što nas sve obavezuje” i da će region dugoročno osećati težinu njegovog odlaska.

