Slušaj vest

Hana Duvnjak, nevenčana supruga učesnika rijalitija „Elita“ Nerija Borisa Ružanjija, već nedeljama unazad javno se brani od, kako tvrdi, konstantnih napada svoje svekrve, Neriove majke Site Ahmić.

Prema Haninim rečima, Sita ih već godinama psihički maltretira, kinji, preti, narušava njihov mir i pokušava na sve načine da rasturi njihovu porodicu i njihov odnos.

1/5 Vidi galeriju Nerio Ružanji Foto: Printscreen YouTube

Nakon što je Sita u medijima optužila Hanu i Neria da žive u neurednim uslovima i da ne vode dovoljno računa o detetu, Hana je odlučila da odgovori konkretnim dokazima.

Isplivao snimak stana

Objavila je snimke iz njihovog doma na kojima se jasno vidi da je stan besprekorno čist i uredan, čime je želela da stavi tačku na priče o „aljkavosti“. Međutim, ubrzo su usledili kontranapadi – pojedini komentatori tvrdili su da je Hana sve detaljno sredila samo zbog snimanja, kako bi pred javnošću ostavila bolji utisak.

Na to je Hana reagovala još odlučnije i objavila stare snimke istog prostora, na kojima se vidi da je stan oduvek bio besprekoran. Uz video materijal, uputila je i oštru poruku Siti Ahmić:

– Evo još snimaka iz istog stana koji su stari, gde se jasno vidi da ja držim stan u savršenom stanju – poručila je Hana, pa dodala:

– Ja imam još puno snimaka, hvala Bogu, i Neria i moje Arie, gde su sretni, čisti i sve. Ti kačiš AI slike sa sinom, a nemaš nijednu sliku gde te grli i gde je sretan u tvom okruženju – završila je ona, aludirajući na to da Sita koristi lažne fotografije kako bi prikazala bliskost sa sinom koja, prema Haninim tvrdnjama, zapravo ne postoji.

Ovim potezom Hana je još jednom pokušala da dokaže da njena porodica živi skladno i u ljubavi, uprkos pritiscima i javnim napadima koji, kako kaže, ne prestaju.

Pogledajte dodatni snimak: