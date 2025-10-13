Slušaj vest

Rijaliti zvezda Stanija Dobrojević oglasila se nakon što ju je Mustafa Durdžić, otac njenog dečka Asmina Durdžića Alibabe, učesnika "Elite", zbog sinoćnjeg gostovanja u emisiji žestoko prozvao na Fejsbuku.

Sinoć se telefonskim putem u emisiju uključila Nada Ružanji, baka učesnika "Elite" Neria Borisa Ružanjija, gde je s gledalaca Pinka podelila svoju tešku životnu priču o pogibiji sina Borisa, odnosu sa nekadašnjom snajom Sitom Ahmić i unukom Neriom.

Problem je, međutim, nastao jer je Nada tokom pauze za reklame čula Stanijin komentar da joj je "priča dosadna, jer priča naširoko, s mnoštvom detalja, te da mnogo toga u studiju nije uspela ni da čuje", što joj je gospođa u nastavku emisije žestoko zamerila.

Asminov otac ponizio Staniju

Stanija, koja se prethodno rasplakala dok je gledala prilog o Neriu, pokušala je da se opravda i Nadi stavi do znanja da nije imala lošu nameru, već da je zbog loše telefonske veze slabo razumela sve o čemu je gospođa govorila, međutim ovaj njen gest razljutio je i nesuđenog svekra Mustafu, koji se tim povodom oglasio na Instagramu.

- Muštuluk više ne vredi. Jedna starleta kojoj je dosadno slušati priču koju mama Nada priča o svom pokojnom sinu je moje veliko razočaranje - poručio je Durdžić.

Stanija u svom stilu igra pametno

Darko Tanasijević pozvao je Staniju, koja je zamolila da njenu poruku prenesemo u celosti.

- Darko, neću dati komentar na ovo. Bio si tamo, video si moju iskrenu reakciju i kada je išao prilog pre nego se ta žena uključila u program, znaš da je do reklama skoro ništa nismo čuli, i da, jesam rekla to u reklamama i šta je tu loše? Još sam se izvinila baki da ne shvati pogrešno, jer smo je nakon reklama bar čuli šta priča. I onda ova šatro velika razočaranja i odjave? Ajde bre, hvala situaciji toj što skida masku mnogima! Tako, da pusti još malo vreme da se svi pokažu, pa da kažem o svima šta imam... Ali za sada samo bih ih pustila sve da se pokažu - poručila je Stanija.

