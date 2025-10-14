Slušaj vest

Folker Uroš Živković i njegova supruga Jovana organizovali su svadbeno veselje nakon crkvenog venčanja i krštenja deteta. Kako "Grand" prenosi, dekoracija košta vrtoglavih 19.000 evra, pa je jasno da Živkovići nimalo nisu štedeli na žurku iz snova.

"Moja porodica je patrijarhalna..."

- Ovo je najveći dan u mom životu. Ne samo zbog venčanja, još veća stvar je što smo krstili našeg prvenca danas. Bio je divan, hrabri dečkić, nije plakao... - rekao je Uroš u razgovoru.

Mladi pevač Uroš Živković danas, 13. oktobra, zakleo se na večnu ljubav svojoj izabranici Jovani

- Moja porodica je patrijarhalna i sam taj čin krštenja i venčanja mi puno znači. Mi smo sklopili građanski brak, ali ja ovo priznajem kao zvanični dan, ono je formalno bilo jer je ona tada bila u drugom stanju...

500 zvanica

On je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekt.

Mladi pevač Uroš Živković danas, 13. oktobra, zakleo se na večnu ljubav svojoj izabranici Jovani, u prisustvu porodice, prijatelja i najbližih

Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade. Nakon prvo, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas.

Aleksandara Prijović, Jana Todorović sa ćerkom, Zorana Mićanović, Kaća Grujić, Tamara Milutinović, Milan DInčić Dinča sa ženom, Viki Miljković, ali i brojna druga poznata imena.

Prvi ples Uroša Živkovića i Jelene: