Pevačica Aleksandra Prijović pojavila se među zvanicama na svadbi Uroša Živkovića . Prija, koja je na veselje mladog para došla u pratnji devera Viktora Živojinovića, u jednom trenutku je uzela mikrofon i zapevala mladencima. Mladoženja je bio veoma potresen pesmom koju im je pevačica posvetila. Naime, budući da su taj dan krstili sina, Prija je odlučila da im otpeva "Sine moj".

Podestimo, Aleksandra je poželela mladencima sreću, ljubav i zajedništvo, a potom otkrila i da se lepo odmorila u prethodnom periodu, dok je beba, kako je rekla, odlično i uživa u svakom trenutku s njom.

500 zvanica

On je na svom slavlju okupio oko 500 zvanica, a sa svojom lepom suprugom je i zaplesao, kako dolikuje. Uroš u crnom odelu, a Jovana u uskoj izazovnoj venčanici izveli su prvi ples na podijumu uz čarobne efekt. Za prvi ples su izabrali posebnu pesmu "Ti si moja sreća", a Uroš nije skidao zaljubljen pogled sa lepe mlade. Nakon prvo, imali su i drugi ples i to sa sinom kojeg su krstili danas. Kako "Grand" prenosi, dekoracija košta vrtoglavih 19.000 evra, pa je jasno da Živkovići nimalo nisu štedeli na žurku iz snova.