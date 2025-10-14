- Moram vam priznati, Halid me je najviše zadivio ljudskošću, dobrotom. Bio sam tako neki student, a on je išao na kafu sa mnom, ručao. Nije on samo naš. Nije on sarajevski, nije bosanski, nije. Njega je Bog poslao na ovu zemlju.. Juče se desila jedna katarza. Ja danas osećam snagu i moć, deca i ljudi koji su širom sveta tražili dozvole, javljali mi se. Rekli su da će ako treba držati zvučnike u rukama... To su ljudi koji ga nisu poznavali, nisu popili kafu, a voleli su ga. Gde su kolege, gde su svi... Zato sam se angažovao. Gradio sam svoju karijeru, on je imao jugoslovensku. Teško je kada gradite karijeru u zemljama koje su prošle rat. Kada odeš na jednu stranu oni kažu "Šta si došao ovde", kad odeš na drugu, oni kažu "Što si sad kod nas". Nije lako bilo raditi tada. Bilo je teško. A on je spajao, bio voljen. Da se ne lažemo, svi su bili dobri sa Halidom. Hvalili su se dijamantom, ali to ne znači da si ti dijamant ako si pored njega. Znajući koliko je voleo Dinu, Sejdu, unuke, koja je to radost bila kad su se rodili. To je bila njegova nova katarza životna. Možete biti srećni što ste imali takvog oca, dedu. Budite ponosni - rekao je glumac, a salom se prelomio aplauz.