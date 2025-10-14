Slušaj vest

Voditeljka televizije Pink i rijalitija "Elita", Ana Radulović, stigla je na drugo, zakazano ročište u Prvi osnovni sud u Beogradu.

Radulovićeva je došla na zakazano ročište sa bivšom devojkom Nenada Marinkovića Gastoza, Nađom, koja ju je javno klevetala.

Intiman snimak

Naime, pre nekoliko meseci Nađa Rakić, bivša devojka Nenada Marinkovića Gastoza, tvrdila je da Ana Radulović ima intimnim snimak sa njim, što je poznata voditeljka demantovala, a zatim i podnela tužbu.

Ana je na ročište došla elegantno obučena, vidno raspoložena i nasmejana, spremna za suočavanje. Ipak do toga nije došlo, jer se Nađa nije pojavila na sudu.

- Nađa se naravno nije pojavila i bićete obavešteni kad bude zakazano sledeće ročište. Nije se pojavila sigurno jer ne stoji iza toga što je rekla, pritom sam javno okačila da je suđenje ako nije obaveštena, sinoć je sigurno videla. Pošto ona kaže da je videla da je njen dečko snimao krišom devojke, ona kao majka ženskog deteta, zašto bi posle toga ostala u vezi sa nekim ko je krišom snimao devojke? Neko normalan ne bi ostao sa takvim dečkom u vezi - započela je Ana za Blic i nastavila:

- Ja se nadam da će se devojka treći put pojaviti. To je nepoštovanje države suda, mene nema razloga da ne poštuje.

Radulovićev se nedavno povodom Nađinih tvrdnji nedavno oglasila na društvenim mrežama.

1/6 Vidi galeriju Ana Radulović Foto: Printscreen/Pink.rs

- Došao je trenutak da čujete i moju reč posle toliko meseci ćutanja i prvo što ću vam reći na samom početku jeste razlog mog ćutanja, a to je moje preveliko poštovanje prema televiziji na kojoj radim i prema samom projektu, jer nisam želela da svojim oglašavanjem nijednog trenutka utičem na gledaoce, da kreiram i stvaram njihova mišljenja povodom te ili bilo koje situacije. Isto tako nisam želela da nakon završetka tema u emisiji "Narod pita" budem ja i da budu postavljana meni pitanja, iako sam mnogo puta za svo ovo vreme, a dosta je prošlo imala želju da kažem, da demantujem, ali sam izdržala i sada je došao trenutak da čujete moju stranu priče. Sve ovo radim zbog svoje porodice i zbog meni najbližih ljudi. Iako ni moji roditelji, ni ljudi pored mene nijednog trenutka nisu dovodili u pitanje ili posumnjali da je nešto od toga što je izrečeno istina, već su znali da su u pitanju ogromne laži. Oni ipak zaslužuju da ja izađem i da ljudi koji su možda poverovali, da ti ljudi čuju ono što imam ja da kažem" - započela je Ana, pa nastavila:

"Izmislila nešto strašno"

- Ja ću njeno ime izgovoriti podignute glave, bez knedle u grlu, bez zamuckivanja, premišljanja. Nađa Rakić je devojka koja je izašla javno i izmislila nešto tako strašno, i ne samo izmislila već i potvrdila da je svojim očima videla nešto što ne postoji. Meni je jako žao što jedna žena, majka ženskog deteta se usudila da tako nešto slaže o nekome ko nikada do tada nije njeno ime izgovorio, a ja se vodim time da se sve u životu vrati. Ja devojku ne poznajem, nikada nisam nešto loše rekla o njoj. Glavna i jedina i najbitnija istina jeste da nisam ni na kakvom klipu, nisam imala sa njenim bivšim dečkom ništa od toga što je rekla, a kamoli snimala.



"Naravno devojka Nađa Rakić je tužena istog trenutka kada je iznela te očajničke laži o meni. Na prvom ročištu se nije pojavila, drugo sledi uskoro, svi će biti od kolega obavešteni kada je. Iskreno se nadam da će se pojaviti, volela bih da je vidim uživo, da je pogledam u oči i da joj postavim par pitanja. Mislim da će se u svim tim svojim lažima pogubiti - rekla je ona između ostalog u obraćanju na Instagramu.

Kurir.rs/Pink.rs