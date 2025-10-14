Slušaj vest

Mlada muzička zvezda Milica Pavlović u nedelju je bila gost iznenađenja na koncertu grčke zvezde Konstantinosa Argirosa u Sava centru, a ako je sudeći po komentarima, publika priželjkuje duet ovog muzičkog tandema.

Nakon maestralnog performansa koji su Milica i Konstantinos izveli na sceni pevajući pesmu “Praštaj”, odnosno “Elpida”, društvene mreže su odjeknule, a komentari se nižu iz minuta u minut.

“Koja količina lepote”, “Milica i Argiros! Kako su samo savršeni. Milice, čekamo duet”, “Toliki su obrađivali silne Grke, ali samo Milica rame uz rame”, “Bože, koliko želim da se smuvaju”, samo su neki od komentara na društvenim mrežama.

Inače, kako saznajemo, Milica i Konstantinos se već godinama poznaju i gaje dobre kolegijalne odnose, pa nas ne bi iznenadilo da do njihovog dueta zaista i dođe.

- Konstantinos je lično kontaktirao Milicu sa željom da mu ona bude specijalni gost na koncertu u Beogradu i da zajedno otpevaju pesmu koju dele. Od samog starta ideja je bila da njeno pojavljivanje bude iznenađenje za publiku, a Milica se sa odmora ranije vratila u Beograd kako bi bila deo ovog koncerta – kaže nam dobro obavešten izvor i dodaje:

- Nakon koncerta Milica i Konstantinos su ostali sa svojim saradnicima u Sava centru da proslave njegov uspeh u Beogradu. Svi zajedno su se smejali, pričali o muzici, o njihovom zajedničkom nastupu, kao i o srpsko – grčkom prijateljstvu.

Podsetimo, mnoge poznate ličnosti prisustvovale su koncertu Konstantinosa Argirosa među kojima je i glumica Nataša Ninković, koja je sve vreme iz prvog reda zajedno sa Milicom pevala pesmu “Praštaj”. Inače, njih dve su snimale zajedno seriju “Pevačica” gde je Nataša imala sporednu ulogu, a Milica glavnu, a čak su imale i zajedničke scene koje publika i dan danas prepričava.