Nakon smrti Halida Bešlića, brojna njegova dobra dela privukla su pažnju javnosti. Za mnoge situacije u kojima je pomagao drugim ljudima nije se do sada ni znalo, a upravo jedna takva priča dolazi iz apoteke u Semizovcu, gde je imao pumpu i hotel.

„Svaki put je svima u apoteci platio račun“

Lela Delalić Šurković, koja je nekada radila u apoteci, ispričala je kako je Halid često dolazio, kao i divan gest koju je činio svaki put kada bi se pojavio. Njena anegdota prenesena je na Fejsbuk stranici Grad Bihać u srcu.

Priča koja se pamti: „Halid i njegova žena pođoše za staricom i napuniše kolica“

„Dok sam radila u apoteci u Semizovcu, Halid Bešlić je bio naš redovni posetilac. Zamislite kakav je to čovek bio – nikada, ali baš nikada nije dozvolio da pacijent koji se u tom trenutku zatekne s njim u apoteci plati svoj račun“, započela je svoju priču.

„Znalo je to biti po petoro ljudi, znali su biti jako veliki iznosi, pacijenti bez zdravstvenog osiguranja koji su kupovali insulin, Halid im je platio sve – i tako svaki put, ne jednom, već svaki put“, rekla je.

„To je čovek koji je imao srce veće od džepa, dušu čistu kao prvi sneg i zato će zauvek živeti u našim srcima, u svojim pesmama uz koje smo odrasli. Da mi je neko rekao da može otići neko ko nije rodbinski tvoj, a da duša ovako zaboli, ne bih mu verovala. Halide, ljudino, hvala ti za sve“, dodala je Lela.

Emotivan ispraćaj muzičke legende

Podsetimo, muzička legenda Halid Bešlić sahranjen je u ponedeljak na gradskom groblju Bare u Sarajevu, a na večni počinak ispratili su ga hiljade ljudi iz cele regije i sveta. Oproštaj od voljenog pevača započeo je dirljivom komemoracijom u sarajevskom Narodnom pozorištu, gde su se od njega oprostili prijatelji i kolege. Nakon toga, u haremu Gazi Husrev-begove džamije molilo se za pokoj duše pevaču, a Baščaršiju su ispunile hiljade ljudi u tišini i poštovanju.

